Raimondo Todaro, la lunga storia d’amore con Ballando con le Stelle: perché lascio il programma?

Dalla scorsa edizione di Ballando con le Stelle, il grande assente è l’insegnante di ballo Raimondo Todaro. Il ballerino lasciò il programma di Milly Carlucci dopo aver prestato servizio per diversi anni. Poi però qualcosa si è rotto, la magia è finita e Ballando con le Stelle e Raimondo Todaro hanno preso strade diverse. Lui si è ritrovato in un altro grande programma televisivo ,Amici, mentre il cast insegnante del talent di Milly Carlucci si è arricchito di nuovi volti.

In una intervista rilasciata alcuni mesi fa a La volta buona, l’ex compagno di Francesca Tocca ha così spiegato il suo addio a Ballando con le Stelle, precisando di essersi trovato benissimo ma di aver capito di dover voltare pagina. “Penso di aver fatto quattordici edizioni consecutive e quindi ho dato tutto, Milly lo sapeva…”, sottolinea Todaro.

Ad incidere sulla decisione di prendere strade diverse, anche i gravi problemi di salute che lo affliggevano un quel periodo; Raimondo era infatti alle prese con un brutto tumore. “Non ero più in forze. E poi ci sono state anche altre cose che non mi va di dire, che Milly sa e mi basta”, ha raccontato ancora l’ex insegnante.

Dopo Ballando con le Stelle, come dicevamo, Raimondo Todaro è approdato nel cast di Amici. Anche lì, la sua avventura è ormai conclusa, forse prima del previsto. “Come tutte le cose belle nella vita, alla fine finiscono, hanno un tempo…”, ha spiegato nel salotto di Caterina Balivo. Oggi, a quasi cinque anni dall’addio, il ballerino tornerà alla corte di Milly Carlucci per la puntata finale di Sognando Ballando con le Stelle. Chissà che non possa rappresentare un nuovo inizio…

