Raimondo Todaro torna a La Volta Buona per una contro-replica a Carolyn Smith: “Quello che ho detto era palese…”.

Raimondo Todaro non ci sta e replica a Carolyn Smith dando vita ad un vero e proprio botta e risposta che parte dalla scorsa settimana con le parole del maestro a La Volta Buona. Quest’ultimo si era detto perplesso per un giudizio della coreografa nel merito di un ballo totalmente fuori tempo – a suo dire – e che era invece stato premiato con un voto piuttosto alto. Non è tardata la risposta piccata della giurata di Ballando con le stelle 2025 che, sottoposta a Todaro quest’oggi sempre nel salotto di Caterina Balivo, ha alimentato un’ulteriore replica da parte dell’ex volto del talent di Milly Carlucci.

“Io mi sono limitato a dire quello che era palese, ha dato un 9 ad una coppia che ha ballato fuori tempo: te lo può confermare anche un principiante”. Inizia così Raimondo Todaro che è sembrato anche piuttosto spiazzato dalla risposta piccata di Carolyn Smith rispetto alle sue dichiarazioni recenti a La Volta Buona. “Non so perchè la presa così male nei miei confronti, per tutto il resto mi dispiace; vengo qui perchè mi inviti”.

Raimondo Todaro a La Volta Buona: “La replica di Carolyn Smith? Avrebbe dovuto ammettere l’errore…”

Raimondo Todaro ha poi sottolineato – sempre a La Volta Buona – di non aver mai criticato Carolyn Smith in circa vent’anni, come a dimostrare di non avere nulla contro la giurata di Ballando con le stelle 2025. La sua riflessione avvalora dunque il pensiero successivo dove, secondo il maestro, sarebbe stato più lodevole ammettere l’errore piuttosto che prendersela con lui: “Non l’ho mai criticata perché non c’era il motivo, per me era più carino dire: ‘E’ stato uno scivolone, mi sono sbagliata’. Andare a negare l’evidenza… Non l’ho detto solo io, se ti attacchi solo a me mi fai capire che c’è qualcosa di personale”. Raimondo Todaro stava poi per approfondire il tema della ‘visibilità’ sottolineato da Carolyn Smith ma, per questioni di scaletta, Caterina Balivo si è vista costretta ad interromperlo per dare la linea ad un collegamento dedicato ad altro tema.