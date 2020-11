Raimondo Todaro replica a Zazzaroni/ “Avete dato punti anche a Costantino ma a noi..”

Nuovo video e nuovo chiarimento per Raimondo Todaro. Il ballerino di Ballando con le stelle è finito al centro di un bel po’ di polemiche dopo la finale di sabato scorso che ha visto trionfare Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Prima Paolo Conticini poi parte della giuria è stata coinvolta nel malumore di Todaro che negli ultimi giorni ha voluto chiarire la sua posizione anche sui social. In un video postato oggi su Instagram, il ballerino ha voluto soprattutto replicare a Zazzaroni: “Volevo fare questo video perché basta, non ne posso più di parlare di questa situazione, anche perché voi sapete bene che quando un calciatore perde una partita importante tutto vuole eccetto che ritornare sull’argomento. – ha esordito – Io me n’ero stato bello tranquillo la domenica, avevo fatti i complimenti a tutti dalla Fialdini e poi mi hanno un pochettino stuzzicato… Mai stuzzicare il can che dorme!”

Raimondo Todaro la ‘sfida’ a Ivan Zazzaroni: “L’anno prossimo la partita continuerà”

A questo punto Raimondo Todaro si è rivolto direttamente al noto giudice di Ballando con le stelle: “Volevo dire che non ho nulla contro Ivan (Zazzaroni, ndr), quel confabulare prima non mi è tanto piaciuto… Ma a maggior ragione che avete chiacchierato tra voi, caro Ivan ma un voto, l’avete dato pure a Costantino Della Gherardesca! Gli unici che proprio non avete calcolato siamo noi, che ci abbiamo rimesso le penne per poco quest’anno!” Così gli ha lanciato una sfida: “Caro Ivan sai che l’anno prossimo questa partita continuerà e ci sarà il secondo tempo, ti aspetto!”

