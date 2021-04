Raimondo Todaro, retroscena su Francesca Tocca ad Amici/ “Lei per me è la migliore..”

Raimondo Todaro è l’ospite speciale della nuova puntata del daytime di Amici 2021. Dopo la gara tra cantanti di ieri, oggi tocca ai ballerini esibirsi in studio di fronte al 18 volte campione di ballo latino che, alla fine delle performance dei ragazzi, farà una classifica secondo suo gradimento. Una prova probabilmente ancor più difficile per Martina, unica ballerina di latino della classe. Dopo l’esibizione, Raimondo si complimenta ma, al contempo, ammette che c’è molto da fare. È a questo punto che cita la sua ex moglie Francesca Tocca.

I due si sono ufficialmente lasciati circa un anno fa ma i rapporti rimangono ottimi. A confermarlo le parole del ballerino ad Amici. A Martina ha infatti in primis consigliato di seguire molto la sua ex: “Tu là dentro hai Umberto (Gaudino, ndr) e Francesca, che oltre ad essere due talenti, sono due ragazzi che hanno studiato tanto e con i migliori insegnati del mondo”.

Raimondo Todaro, parole al miele per l’ex Francesca Tocca: “La migliore ballerina che c’è”

Dopo il consiglio dato a Martina, Raimondo Todaro ha svelato un retroscena che riguarda proprio Francesca Tocca: “Lei per me è la migliore ballerina italiana che ci sia mai stata, ma tutte le volte che si vede ad oggi si fa sempre schifo, si critica sempre, non è mai felice e non è mai contenta.” ha raccontato. Raimondo ha insomma grande stima per la sua ex compagna, che definisce addirittura la miglior ballerina di latino mai vista in Italia.

