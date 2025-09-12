Raimondo Todaro, giallo sul gossip con Gaia Gigli: “Mai vista, mai sentita”. Ma il web non crede alla sua versione.

Negli ultimi giorni il web ha attribuito a Raimondo Todaro un nuovo flirt, quello con Gaia Gigli di Uomini e Donne. Infatti, il ballerino e l’ex moglie Francesca Tocca hanno interrotto definitivamente il loro matrimonio scegliendo di proseguire con strade diverse. Anche per questo motivo, i segnali di Todaro nei confronti dell’ex corteggiatrice sono sembrati piuttosto chiari e incisivi.

"Raimondo Todaro fidanzato con ex corteggiatrice Uomini e Donne", segnalazione/ "Dimenticato Francesca Tocca"

Pare infatti che nelle ultime settimane i post di Gaia Gigli fossero pieni di like da parte dell’ex insegnante di Amici di Maria De Filippi, e che tra di loro ci fosse dunque in corso un flirt nascosto ormai da tempo. Subito il web si è scatenato, anche perchè nessuno si sarebbe aspettato il nome di Gaia Gigli tra le frequentazioni di Raimondo Todaro. Lei era stata la scelta di Daniele Paudice qualche anno fa a Uomini e Donne, ma fuori dal programma il loro rapporto non è proseguito arrivando alla rottura dopo pochi mesi. Dopo il flirt attribuitogli, il ballerino ha voluto far chiarezza con un video particolare nelle sue storie Instagram. Andiamo a scoprire cos’ha detto.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono tornati insieme?/ I rumor insistono: “Fino a ieri sera…”

Raimondo Todaro, botta e risposta nelle storie sui social: “Piacere mio…“

“Ciao Gaia, mi volevo presentare: sono Raimondo. Raimondo chi? Il tuo nuovo compagno. Non so se hai visto, mi hanno avvisato degli amici. Dicono che stiamo insieme, io non lo sapevo quindi mi fa particolarmente piacere“, ha detto Raimondo Todaro, “Non ci siamo mai visti né sentiti, a parte insomma qualche ‘like’ su Instagram e il ‘segui’. Penso sia normalità. Detto ciò, mi sembrava giusto presentarmi così sai chi sono. Ciao“. A quel punto il web si è scatenato, dato che in pochi credono alla versione di Raimondo. Alcuni su X hanno ipotizzato che quella del ballerino sia una tattica per corteggiare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale per ora si è limitata a re-postare la storia di lui scrivendo “Piacere mio, la tua nuova compagna“. Che dire, è il preludio di un nuovo amore?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca riuniti: il commento di Alessandra Celentano/ Il consiglio per la figlia