Raimondo Todaro “Rottura con Francesca Tocca? Nessun tradimento”/ “Milly Carlucci…”

Raimondo Todaro torna a parlare della rottura con Francesca Tocca, la moglie e madre di sua figlia. Nei giorni scorsi il ballerino noto per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, nei giorni scorsi ha annunciato la fine del suo matrimonio con la collega parlando di un periodo non facile durato mesi fino a quando non hanno deciso di chiudere e regalarsi un’altra occasione lasciando alla base del loro rapporto affetto sincero. Questa volta Raimondo Todaro torna a parlare della rottura in un’intervista al settimanale Oggi sottolineando quello che già ha detto ma, soprattutto, affermando che non ci sono stati dei tradimenti come tutti continuano a dire. I primi rumors sulla crisi, infatti, sono arrivati proprio per via dell’avvicinamento sospetto tra la Tocca e uno dei concorrenti di Amici 19, Valentin, lo stesso si era poi arreso annunciando sui social la sua voglia di tirarsi indietro per non rovinare la famiglia della bella Francesca, e poi?

RAIMONDO TODARO NEGA IL TRADIMENTO DI FRANCESCA TOCCA?

Il gossip è impazzito fino a quando il ballerino non è stato eliminato da Amici 19 e sulla sua liason con la Tocca è caduto il silenzio fino a qualche giorno fa quando lui stesso ha postato le foto, con tanto di cuore, di quelle che sembrano essere le loro mani strette in riva al mare. Nell’intervista Raimondo Todaro ha comunque sottolineato: “Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale”. Lo stesso poi rivolge parole di stima a Milly Carlucci: “Devo ringraziarla perché mi ha aiutato davvero in un momento così delicato”. Adesso non ci rimane che attendere per rivederli in tv..



