Raimondo Todaro: “Sex symbol? M’imbarazzo”/ “Elisa Isoardi? C’è chimica, ci siamo…”

Raimondo Todaro è un protagonista indiscusso di Ballando con le stelle da ormai 15 anni. Approdato nel programma di Milly Carlucci appena maggiorenne, Todaro è cresciuto diventando un uomo e un padre sotto gli occhi del pubblico. Dopo la fine del matrimonio con la ballerina Francesca Tocca, Todaro è tornato ufficialmente single e i commenti sulle sue foto sensuali si sprecano. Todaro, pur essendo lusingato dai complimenti che riceve, ammette di non sentirsi affatto un sex symbol. “Non ho mai puntato su quest’aspetto, nel nel privato nè nella carriera” – spiega al settimanale Chi nel numero in edicola – “Mi reputo un bravo ragazzo, ma è vero che da quando ho tolto la fede e sono tornato sul mercato la gente mi vede con occhi diversi. Un po’ fa piacere, ma i commenti, se da un lato mi lusingano, dall’altro m’imbarazzano perchè io sex symbol non mi sento proprio”, aggiunge.

IL RAPPORTO CON ELISA ISOARDI

A Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ha avuto sempre partner bellissime, ma quest’anno, in coppia con Elisa Isoardi, sta facendo sognare il pubblico. Tra Todaro e la conduttrice il feeling è stato immediato e non è passato inosservato al pubblico che spera di vederli insieme anche nella vita. Per ora, però, tra Raimondo ed Elisa c’è solo un bellissimo rapporto come sottolinea lo stesso Todaro a Chi. “La chimica c’è e le nostre sfortune (l’operazione di appendicite di lui e l’infortunio alla caviglia di lei ndr) ci hanno unito ancora di più. Ora tutti sperano che ci mettiamo insieme forse perchè veniamo da due brutte separazioni, ma noi ci siamo ripromessi che fino alla fine di Ballando non ci incontreremo mai fuori dagli studi. Il giorno dopo andremo a mangiarci una pizza e poi.. chi lo sa”, ha spiegato Todaro.

RAIMONDO TODARO: “MIA FIGLIA LA MIA PRIORITA'”

Finito il matrimonio con Francesca Tocca, Raimondo Todaro non ha avuto nessuna storia importante. Qualche flirt, ma nulla di importante. “Cose da spiaggia. Giuro che da quest’estate sono a secco” – confessa al giornalista di chi. Al momento, le priorità di Todaro sono il lavoro e la figlia Jasmine che è molto gelosa del padre. “Non credo sia ancora pronta a vedermi con una ragazza“, spiega. La piccola, tuttavia, per il momento, non sembrerebbe essere gelosa di Elisa Isoardi come confessa lui stesso: “Per ora direi di no e se lo è non lo dà a vedere”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA