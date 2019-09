Raimondo Todaro/ “Sì, ho tradito. E c’entra mia moglie Francesca Tocca!”

Raimondo Todaro torna a “La Vita in Diretta”. Ospite della prima puntata della nuova stagione del programma che va in onda su Raiuno, il ballerino ha annunciato che ci sarà anche oggi. Lo ha fatto su Instagram con un video. E proprio sui social sta facendo discutere una confessione che ha fatto a Italia Sì, programma a cui prende parte in qualità di “consigliere”. Ma Todaro non si limita a fornire le sue opinioni, visto che è salito sul celebre podio della trasmissione confessando di aver tradito in amore. La moglie Francesca Tocca può stare tranquilla, perché non si riferiva alla loro relazione. Il danzatore ha confidato di essere stato infedele nella relazione precedente. Anzi, proprio da quel tradimento è nato quel sentimento che li ha spinti a sposarsi. «Sì ho tradito», ha dunque ammesso Raimondo Todaro. Un gesto che ha definito sbagliato e sul quale potrebbe forse tornare oggi in occasione della sua ospitata a “La Vita in Diretta”.

RAIMONDO TODARO “HO TRADITO. E C’ENTRA MIA MOGLIE FRANCESCA TOCCA!”

Durante la sua confessione a “Italia Sì” Raimondo Todaro ha spiegato però che da quel tradimento è nata la storia d’amore con la donna della sua vita. La donna che lo stregò è infatti Francesca Tocca, diventata poi sua moglie. Con lei invece la questione “corna” non si pone assolutamente. E questo perché è la donna giusta. Ma durante la puntata ha poi messo in imbarazzo il conduttore Marco Liorni con una domanda. Gli ha chiesto se accetterebbe di scambiare il cellulare con la moglie. «Sarei abbastanza tranquillo», la risposta del conduttore. Poi però Liorni ha aggiustato il tiro: «Sarei quasi del tutto tranquillo». E quindi è stato costretto a fare chiarezza: «Avrei solo un po’ di timore perché ci potrebbero essere fraintendimenti». Liorni ha fatto riferimento ad emoticon che potrebbero essere interpretate male. Dunque, in linea di massima le mogli di Raimondo Todaro e Marco Liorni possono stare tranquille.

