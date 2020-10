Raimondo Todaro su Elisa Isoardi/ “Non la do a nessuno, piuttosto mi devono sparare!”

Raimondo Todaro prova senza dubbio qualcosa di forte nei confronti della sua partner di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi. Lo si è capito chiaramente dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ballerino in occasione della puntata di stamane di Storie Italiane, classico show di Rai Uno condotto da lunedì a venerdì da Eleonora Daniele. Durante Domenica In di ieri lo stesso Raimondo Todaro aveva lamentato un po’ di fatica nell’allenamento per via delle sue condizioni fisiche non ancora eccelse. Lo stesso infatti è stato recentemente operato per l’appendicite, e di conseguenza è normale non essere al 100%. “Non è che mi devo fermare – spiega il ballerino parlando con la conduttrice di Storie Italiane – però non riesco ad allenarmi come fanno gli altri per tre o quattro ore al giorno. Noi – ha proseguito – facciamo un’oretta al giorno a dieci all’ora… va be, sabato sera è andata bene comunque, ma lei non fa progressi come dovrebbe”. A quel punto la Daniele lancia la battuta: “Allora per sabato prossimo riposati e facciamo ballare la Isoardi con Ivan Cottini (anche lui in collegamento ndr).

RAIMONDO TODARO: “BACIO CON ELISA ISOARDI? NON DURANTE IL BALLETTO”

Al che Raimondo Todaro ha replicato: “Elisa non la do a nessuno piuttosto mi devono sparare!”, con successiva risata generale degli ospiti in studio. Il ballerino ha aggiunto: “Dobbiamo solo trovare la soluzione per lavorare meglio durante la settimana ma la troveremo”. C’è chi poi lo ha incalzato sul fatto che durante il balletto di sabato scorso non vi sia stato alcun bacio fra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi. Lui ha replicato: “Il bacio non c’è stato perchè non è il mio stile e non lo farò mai, se si fa, si farà a casa…”. L’esordio della coppia è avvenuto il 3 ottobre, un balletto che ha ammaliato la giuria e il pubblico a casa, un valzer sulle note de La Cura di Franco Battiato. Un balletto così emozionante al punto che al termine dell’esibizione Todaro è scoppiato in un pianto liberatorio, una reazione naturale dopo il periodo passato.



