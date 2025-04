Amici 24, Raimondo Todaro rompe il silenzio su Francesca Tocca: “Quando l’ho conosciuta mi stava antipatica”

Raimondo Todaro, ex maestro di Ballando con le stelle ed ex prof di Amici di Maria De Filippi ha concesso una lunga intervista nel format di Angelo Madonia su SDL.TV in cui si è sbilanciato sulla sua vita privata e professionale. Ha parlato di come è nato l’amore per la danza, i suoi esordi, le sue sfide, i successi e le cadute e come è approdato in tv in trasmissioni note del sabato sera di Rai1 e di Canale5. È durante l’intervista, Raimondo Todaro ha rotto il silenzio anche sulla sua ex Francesca Tocca.

La storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è nata più di 15 anni fa quando entrambi erano giovanissimi, si sono innamorati, fidanzati, sposati ed è nata la loro unica figlia Jasmine e la loro storia è proseguita tra alti e bassi fino a due anni fa quando entrambi hanno annunciato la fine della loro relazione. Adesso, Raimondo Todaro su Francesca Todaro si è lasciato andare alle confidenze nell’intervista concessa ad Angelo Madonia: “Io comincio a ballare insieme a Francesca che mi stava antipatica, non la sopportavo perché se la tirata da morire. Dico ‘questa è convinta di avercela solo lei.’ A pelle non mi faceva simpatia, però era un fenomeno, la più brava ballerina che c’è in Italia e quindi me la facevo andare giù.”

Raimondo Todaro su Francesca Tocca: “Nel ballo è una pantera ma nella vita è estremamente sensibile”

Durante l’intervista Raimondo Todaro ha confessato che per lui Francesca Tocca è una delle migliori ballerine di latino in circolazione e che tanto nel ballo appare estroversa e femme fatale quando nella vita privata è estremamente introversa e insiura: “Poi in realtà conoscendola ho capito piano piano che lei era l’esatto opposto da come si presenta, l’esatto opposto. Una tenerona, una molto insicura, estremamente sensibile quindi quella era tutta una corazza, poi Francesca nella vita è l’esatto opposto di com’è quando tu la vedi ballare, cioè nel ballo sembra una pantera, una tigre, nella vita era un agnellino, e l’ha il carattere però è una introversa, una molto selettiva che scherza poco e ride poco però se ha confidenza e trova la persona giusta è la persona più simpatica del mondo però io mi fidanzato con Francesca dopo tre anni che già ballavamo insieme dove lei era ballerina, collega, sorella perché lei si era trasferita a casa mia perché lei da Roma si trasferisce a Catania per ballare con me quindi lei aveva la sua cameretta e mi fidanzo con le quando mi lascia per andare a ballare con un altro.” Di recente anche la ballerina aveva speso delle splendide parole sull’ex marito.