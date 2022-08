Raimondo Todaro/ “Vi racconto i segreti di Milly Carlucci e Maria De Filippi”

Raimondo Todaro: “Milly Carlucci? Le devo tutto ma la De Filippi mi lascia più libero

Raimondo Todaro ha lavorato per anni accanto a Milly Carlucci come coach di Ballando con le Stelle per poi decidere di intraprendere il percorso di Amici. Il ballerino è entrato nel talent show come insegnante di ballo, buttandosi in una nuova esperienza lavorativa accanto Maria De Filippi.

Silvia Toffanin/ Rivoluzione in Mediaset nel 2023: lei e Maria De Filippi pronte a "dominare la scena"

Ai microfoni del settimanale Nuovo, il ballerino ha parlato di Milly Carlucci: “Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che so fare lo devo a lei per me è stata come una madre”. Poi continua raccontando i difetti della conduttrice: “Vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala trucco a controllare tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti“. Il coach di ballo parla poi della differenza con Maria De Filippi: “Ti dà carta bianca. Lei non è mai venuta a dirmi come fare qualcosa. C’è da dire però che lei fa tanti programmi contemporaneamente per cui non potrebbe neanche volendo, a differenza di Milly che si concentra su uno alla volta“.

Rubò i cani a Lady Gaga e sparò al dog sitter/ Condannato a 4 anni di carcere

Raimondo Todaro e l’addio a Ballando con le Stelle

Sempre nell’intervista su Nuovo, Raimondo Todaro chiarisce com’è avvenuto l‘addio a Ballando con le Stelle e Milly Carlucci. Il ballerino risponde alle polemiche sollevate da Natalia Titova che non ha apprezzato il modo con cui il coach abbia comunicato la decisione alla conduttrice.

Raimondo Todaro, risponde: “Ho incontrato Milly per dirglielo e lei ha cercato di convincermi a restare. Se avessi potuto ballare sino a 60 anni sarei rimasto con lei“. A ritornare ad Amici, dopo Ballando sarà anche Arisa di cui Milly Carlucci ha detto: “Se Arisa fosse nata negli Stati Uniti ora sarebbe una star internazionale. Ha una voce meravigliosa”. La conduttrice fa dunque l’in bocca al lupo per il talent show sia al ballerino che alla cantante.

Achille Lauro/ Carlo Massarini: "Cantante mediocre, si ripete: meglio Blanco che..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA