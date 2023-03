Raiz, chi è/ Il successo negli Almamegretta, la carriera da solista e la recitazione

Chi è Raiz: dagli Almamegretta alla carriera da solista

Raiz, pseudonimo di Gennaro Della Volpe, sarà oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno. Popolare cantautore italiano, è uno dei rappresentanti delle più recenti generazioni cantautoriali nonché storica voce degli Almamegretta. Nato a Napoli il 22 aprile 1967, si trasferisce da piccolo assieme alla famiglia a Milano, per poi ritornare nella sua città Natale nel periodo dell’adolescenza. Lì inizia sin da subito a coltivare la sua passione per la musica, per poi entrate nel 1991 nella band Almamegretta (formatasi nel 1988).

Con la band pubblica nel 1993 l’album d’esordio, Animamigrante, seguito nel 1995 da Sanacore. Raiz diventa presto uno dei pilastri della formazione. La sua avventura all’interno della formazione dura, in maniera continuativa, fino al 2003, per poi iniziare una carriera da solista. Nel 2004, infatti, pubblica il suo primo album in studio dal titolo Wop, seguiti dagli album Uno e YA!, del 2007 e del 2011.

Raiz: il ritorno negli Almamegretta, Sanremo e l’impegno sul set

Ma la storia musicale al fianco degli Almamegretta non si è conclusa in quel lontano 2003. Raiz, infatti, nel 2013 torna stabilmente tra le file della formazione e prende parte con loro al Festival di Sanremo nel medesimo anno con il brano Mamma non lo sa. In quello stesso anno esce il nuovo album della band, intitolato Controra. Raiz, nel corso della sua carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Pino Daniele, Nino D’Angelo, Roy Paci, Teresa De Sio, Daniele Silvestri, Enzo Avitabile e Pacifico.

Ma, oltre alla carriera musicale, Raiz si è distinto anche per alcuni impegni al cinema, in cui ha messo in mostra le proprie doti recitative. È stato diretto da Gianluca Sodaro in Cuore scatenato del 2000 e dai Manetti Bros in Ammore e malavita del 2017. Inoltre, nel 2021, ha prodotto assieme a Lucariello il singolo Aria, che ha aperto la prima puntata dell’ultima stagione di Gomorra – La serie.

