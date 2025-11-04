Raiz, dalla musica ai successi sul set; l’attore e cantante si è raccontato oggi nel salotto de La Volta Buona.

Don Salvatore, alias Raiz; attore, cantautore, un artista capace di spaziare tra le arti senza perdere mai credibilità. Da Mare Fuori alle numerose pellicole di successo, anche come frontman degli Almamegretta abbiamo appreso le peculiarità del suo talento multiforme. Oggi, a La Volta Buona, si racconta sia dal punto di vista professionale sia in riferimento a ciò che riguarda il suo privato; anche nelle emozioni più intime.

L’intervista di Raiz a La Volta Buona parte con un omaggio musicale: ‘Una donna per amico’ di Lucio Battisti. Una canzone tutt’altro che banale e lui stesso ha spiegato come sia perfetta per una dedica speciale: “Voglio fare una dedica a mia sorella, di recente abbiamo avuto un po’ di maretta in famiglia; ho perso la mia compagna 1 anno e mezzo fa e sono ritornato a vivere a Napoli dove sono nato e cresciuto”. Nella sua terra il cantante e attore ha ritrovato sé stesso e soprattutto gli affetti; la sorella Claudia è stata fondamentale in questo periodo difficile a dispetto degli eventi che nel tempo li avevano resi più distanti: “Proprio lì ho incontrato il pezzo della mia famiglia mancante; capita che ci si vuole bene ma alcune cose ti portano ad essere distanti… Un evento nefasto ci ha riunito”.

Raiz, alias Don Salvatore in Mare Fuori, a La Volta Buona: “Maria Esposito è una figlia ‘virtuale’…”

Per Raiz sua sorella Claudia è oggi qualcosa di più: “Sembrerà strano ma la considero più un’amica”, una definizione tutt’altro che banale perchè riferita alla complicità che quasi supera il rapporto parentale. Un punto fermo per lui ma anche per sua figlia Lea: “E’ una zia fantastica”.

Si passa poi ai temi professionali, Raiz racconta le sue ultime gesta sul set e in particolare nei panni di Don Salvatore in Mare Fuori, il papà di Rosa Ricci interpretata da Maria Esposito: “Per me è come una figlia virtuale”. L’attore – sempre a La Volta Buona – ha così colto l’occasione per lanciare un messaggio generale e lodevole verso tutti i giovani che sperano di riuscire a realizzare i propri sogni: “Dedico ‘La notte dei miracoli’ di Lucio Dalla ai giovani artisti che cercano un miracolo, che sognano di realizzarsi”.

