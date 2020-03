Rakitic alla Juventus?/ Calciomercato, il croato vuole tornare al Siviglia

Ivan Rakitic potrebbe essere un obiettivo di calciomercato per la Juventus, che nella prossima estate potrebbe cambiare molto a centrocampo, tanto che si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Miralem Pjanic. Naturalmente Rakitic sarebbe un giocatore ideale per colmare la lacuna che lascerebbe il bosniaco, sia in termini di qualità sia per la grande esperienza del centrocampista croato, per tanti anni perno indiscutibile del centrocampo del Barcellona e vice-campione del Mondo con la Croazia ai Mondiali di rakiticRussia 2018. Fin qui tutto bene potremmo dire, anche perché quasi certamente l’esperienza di Rakitic al Barcellona dovrebbe terminare nell’estate di questo tormentato 2020: il problema per la Juventus (e anche per l’Inter, a sua volta interessata al centrocampista croato) è che Rakitic avrebbe deciso di tornare a Siviglia, dove aveva già giocato per tre stagioni dal 2011 al 2014, proveniente dallo Schalke 04.

RAKITIC ALLA JUVENTUS? IL CROATO VUOLE TORNARE A SIVIGLIA

Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Rakitic avrebbe già rifiutato la Juventus a gennaio, proprio per tornare a Siviglia fra qualche mese. Quella del centrocampista croato sarebbe dunque innanzitutto una scelta di vita, per rimanere in Spagna dove gioca ormai da nove anni fra Siviglia e poi Barcellona. In questo caso la porta sarebbe già definitivamente chiusa e la Juventus dovrebbe naturalmente pensare ad altri profili di giocatori che avrebbero le caratteristiche necessarie per sostituire Pjanic nel cuore della mediana. Per Rakitic sarebbe invece un ritorno nel club con il quale nel 2014 aveva vinto l’Europa League nella finale giocata contro il Benfica proprio allo Juventus Stadium di Torino, prima di passare al Barcellona con cui l’anno seguente avrebbe vinto anche la Champions League, guarda caso in finale proprio contro la Juventus. Intrecci dunque fortunati per Rakitic, destinati però a rimanere il suo unico punto di contatto con la Juventus.



