Rakitic alla Juventus: scambio con Emre Can/ Barcellona tratta, offerto anche Suarez

Tra Juventus e Barcellona la trattativa in corso annuncia un possibile e clamoroso “maxi giro di scambi” che in rapida serie potrebbe portare Ivan Rakitic e Juan Miranda alla Juve ed Emre Can al Barca, con l’inserimento sullo sfondo di nomi pesantissimi come Luis Suarez e Neymar. Andiamo con ordine che l’asse Paratici-Blaugrana in questi minuti pare davvero caldissimo: la missione dei dirigenti bianconeri in Catalogna è partita ufficialmente per andare a prendere un terzino destro di ottima prospettiva come il giovanissimo Miranda con il Cfo che ha tentato di inserire nella trattativa anche Daniele Rugani, considerato in esubero e in uscita per volere di Sarri. L’ipotesi però di scambio non è piaciuta a Bartomeu che invece preferisce lasciare andar via il 19enne esterno solo in prestito (Marsiglia alla porta) e al limite con una cessione da minimo 10 milioni di euro. Ecco allora, come anticipa La Gazzetta dello Sport questa mattina, che l’azzardo viene lanciato: sul tavolo potrebbe inserirsi Ivan Rakitic per uno scambio di big del centrocampo, con Emre Can in viaggio verso Barcellona.

JUVENTUS-BARCELLONA: ALL’ORIZZONTE UN MAXI SCAMBIO

Per mesi vicinissimo all’Inter, il trentenne croato potrebbe all’ultimo essere soffiato dalla concorrente e rivalissima Juventus che si aggiudicherebbe in un colpo solo il centrocampista perfetto per il gioco di Sarri (Rakitic come mezz’ala destra e tuttocampista come piace all’allenatore ex Napoli) e l’esubero di un fortissimo Can che però non si allineerebbe perfettamente con gli schemi ultra-tecnici del nuovo tecnico. Per ora è solo un’ipotesi di calciomercato ma la trattativa sarebbe in corso e l’operazione potrebbe anche essere chiusa entro fine settimana, spiega Tuttosport. Attenzione però, perché il maxi giro Juventus-Barcellona non sarebbe finito qui: a sorpresa i catalani avrebbero messo sul piatto Luis Suarez, offerto ai bianconeri in cerca di un attaccante e sempre in bilico in attesa di una risposta di Maurito Icardi. La mossa a sorpresa – che va ancora confermata, visto che difficilmente si può pensare ad un Barca senza una vera prima punta in rosa, sia Griezmann che Messi non lo sono – sarebbe in realtà un tentativo di far desistere la Juve all’assalto di Neymar (con Dybala come pedina decisiva) e buttarsi anima e corpo all’acquisto di O’Ney con range economico e spazio in campo “liberati” dalla cessione del Pistolero. Per ora è fantamercato ma le trattative esistono e i contatti ci sono: basterà per il maxi giro pronto a sconvolgere il mercato europeo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA