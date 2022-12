Rally del Veneto, morta navigatrice Barbara Incerti/ Grave pilota Nicola Cassinadri

Barbara Incerti morta nel corso del Rally del Veneto

Dramma nel corso della prima edizione del Rally del Veneto. Nella gara di Badia Calavena (Verona), durante la prima edizione del rally, una delle auto in gara si è ribaltata in una curva all’altezza della frazione Santissima Trinità. L’incidente è avvenuto stamattina intorno 11, durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche. L’auto sulla quale si trovava la vittima era una Peugeot 205. A perdere la vita è stata la navigatrice Barbara Incerti, che è morta sul colpo.

La donna aveva 53 anni ed era residente in provincia di Reggio Emilia. Al suo fianco c’era il pilota Nicola Cassinadri, anche lui reggiano, di 50 anni. Nell’incidente anche l’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato dall’ambulanza del 118 accorsa sul posto a Verona, all’ospedale di Borgo Trento. Il Rally è stato immediatamente sospeso dagli organizzatori.

Rally del Veneto, grave il pilota Nicola Cassinadri

Secondo quanto riportato dal portale “Rally e slalom”, l’auto uscita fuori strada nel corso del Rally del Veneto sarebbe stata la numero 38. Dopo diversi ribaltamenti all’altezza della frazione di Santissima Trinità di Badia Calavena, in provincia di Verona, la macchina sarebbe volata nel vuoto per diversi metri, atterrando poi rovinosamente.

Barbara Incerti e Nicola Cassinadri, entrambi appassionati di rally ed eventi sportivi, avevano deciso di partecipare alla gara organizzata nel veronese, il primo Rally del Veneto. Non si sa per quale motivo la loro auto sia uscita di strada: quel che è certo è che la navigatrice ha perso la vita sul colpo. I soccorsi immediati hanno infatti potuto solamente constatare il decesso della donna. Gli operatori sanitari del 118 hanno invece trasportato a Verona il pilota Nicola Cassinadri, che sembra essere in grave condizioni.

