Rally Vicenza, pauroso incidente/ Video, auto nella scarpata: illesi i due piloti

Paura nella giornata di ieri al Rally di Vicenza, dove l’auto di un corridore è finita nella scarpata ribaltandosi più volte. Uno spettacolare incidente che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per il pilota all’interno del mezzo e il suo copilota, ma che fortunatamente si è concluso con solo qualche graffietto, e un po’ di spavento, null’altro. L’episodio, come riferito da numerosi media nelle ultime ore, a cominciare dall’edizione online del Corriere della Sera, si è verificato di preciso nel pomeriggio di ieri, quando nelle strade del vicentino si stava disputando il Rally Campagnolo Storico, manifestazione che, come si può intuire dal nome, prevede la sfida fra auto di vecchia data, giunta alla sua sedicesima edizione.

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021/ Wrc streaming video tv: Elfyn Evans trionfa!

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 15:30, e il protagonista del volo è stato Giulio Pedretti, a bordo, assieme a Fabio Fedele, di una vecchia Bmw M3 degli anni ’90. Come specificato da IlGiornalediVicenza.it, il mezzo da rally, giunto nei pressi di via Bassi, in località Santorso, è uscito di strada finendo di sotto. Solo in seguito si è scoperto che l’auto aveva subito un guasto meccanico, di conseguenza Pedretti non ha potuto far nulla per evitare lo schianto nella scarpata.

Diretta Rally Portogallo 2021/ Mondiale Wrc streaming video tv: Tanak sempre leader

RALLY VICENZA, INCIDENTE E AUTO NELLA SCARPATA: IL VIDEO DI QUANTO ACCADUTO

Pilota e copilota sono comunque usciti in maniera autonoma dalla loro Bmw nonostante la zona impervia in cui sono finiti, mentre l’auto è stata recuperata dai vigili del fuoco che si sono recati sul posto con un’autogru, bloccando momentaneamente la gara. Il Rally Campagnolo Storico è un appuntamento molto sentito in quel di Vicenza e ha anche una certa valenza in quanto in occasione dell’evento si sono sfidati i piloti del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, quelli del Trofeo A112 Abarth Yokohama, quindi Michelin Historic Rally Cup, Memory Fornaca, e infine i rallysti del Campionato Italiano Regolarità a Media e gli iscritti Trofeo Tre Regioni regolarità sport. Per la cronaca, l’evento è stato vinto dal Luigi Lucky Battistolli e Fabrizia Pons a bordo di una splendida Lancia Delta Integrale, regina delle corse degli anni ’90.

DIRETTA RALLY PORTOGALLO 2021/ Wrc, streaming tv: SS6 a Tanak, ma Sordo leader!





© RIPRODUZIONE RISERVATA