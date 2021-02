Raluca Rebedea, difende il marito Walter Zenga/ “Non è un pessimo padre, i figli…”

Da giorni si continua a parlare dei rapporti tra Walter Zenga e i figli Andrea (concorrente del Grande Fratello Vip) e Nicolò, nati dal matrimonio con Roberta Termali. Anche Raluca Rebedea, terza moglie dell’ex portiere e ancora al suo fianco, si è espressa sulla vicenda sulle pagine del settimanale Nuovo: “Il suo nome mi sembra diventato un trampolino di lancio per ottenere notorietà…”, ha detto la donna. Raluca ha sposato Zenga nel 2005 e insieme hanno avuto due figli: Samira e Walter Jr. “Lui non è il pessimo padre che hanno descritto… Coi nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso…”, ha detto Raluca, difendendo a spada tratta il marito. La terza moglie di Walter Zenga ha rivelato che il marito ha sempre cercato di stare vicino ai figli Andrea e Nicolò Zenga, invitandoli nei vari paesi in cui ha vissuto per lavoro. Ma i suoi inviti sono spesso stati rifiutati: “Trovava di fronte a sé un muro di silenzio”. Infine Raluca Rebedea ha rivelato al settimanale Nuovo che Nicolò Zenga sarebbe andato a trovarli sia in Serbia che in Romania, mentre Andrea “non è mai venuto, ma l’invito è sempre stato aperto e lo è tuttora”.

Walter Zenga ancora sposato con Raluca Rebedea

Nuove rivelazioni sulla vita privata di Walter Zenga. L’ultimo scoop riguarda il suo matrimonio con la terza moglie Raluca Rebedea, sposata nel 2005: “Non sono assolutamente separato da Raluca. Avevo messo un post che poi è stato rimosso dopo otto ore. Sembra la sagra del padrino e non mi sembra il caso…”, ha raccontato l’ex portiere dell’Inter a “Live – Non è la d’Urso”. Eppure, lo scorso 8 ottobre 2020, Walter Zenga aveva annunciato sui social il divorzio: “Io e mia moglie non siamo più una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra di noi si sono raffreddati. Sia per la distanza causata dai miei impegni da allenatore, sia perché non riconosco più la donna che mi è stata accanto. Ha preso un’altra strada, sulla quale d’ora in avanti andrà da sola. La libertà che le ho sempre dato si è rivoltata contro di noi”, parole molto dure, che dopo poche ore sono state cancellate. Zenga e Raluca hanno avuto due figli Samira e Walter Jr.

Walter Zenga: 60 mila euro e villa nelle Marche per i figli?

Ma non è tutto. Nelle ultime, come riporta il Corriere della Sera, circola la voce che Walter Zenga, tre anni fa, abbia versato 60 mila euro ai figli Andrea e Nicolò, 30mila a testa, su decisione del tribunale di Ancona dopo essere stato citato in giudizio dalla ex moglie Roberta Termali, che avrebbe chiesto l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento dal 2001. Della madre dei suoi due figli, Walter Zenga ha duramente parlato nel salotto di Barbara d’Urso: “Non la sento da tanto, però stamattina ho ricevuto un bel massaggio da parte di Roberta, ma non le ho risposto. Troppo facile mandarmi un messaggio proprio la mattina in cui sapeva che sarei stato ospite da te e Barbara, perché non mi mandi un messaggio prima dell’intervista che hai rilasciato?”. Non è un mistero che la separazione tra i due sia stata conflittuale. Inoltre, riporta sempre il Corriere della Sera, sembra che Walter Zenga abbia messo a disposizione dei figli in passato anche una grande villa nelle Marche. Sarebbe un ulteriore segno che Venga non si è mai dimenticato dei suoi figli.



