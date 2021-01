Raluca Rebedea, moglie Walter Zenga/ “Divorzio? Non la riconoscevo più ma ora..”

Raluca Rebedea è l’ex moglie di Walter Zenga, il suo terzo divorzio? Ebbene, i rumors che tanto circolavano in rete e nell’ambiente sportivo e del gossip, hanno trovato conferma nell’autunno dello scorso anno quando proprio il portierone ha annunciato che la loro relazione era finita e che il loro rapporto si era ormai rovinato da un po’ salvo poi eliminare il post dai social lasciando tutti nel dubbio. Classe 1981, la terza moglie di Walter Zenga, è nata in Romania, vive a Dubai e lavora sui social come travel blogger.

Dal lungo matrimonio con il portierone, durato 14 anni, sono nati i loro due figli, Samira, nel 2009 e Walter Jr. nato nel 2012. Sui social, in particolar modo sul suo account Instagram, la bella Raluca Rebedea pubblica la foto dei suoi viaggi e dei posti incantevoli che visita, ma anche quelle con le amiche e con i loro figli che, a quanto pare, non lascia mai. Nessuna foto con il marito che risulta ancora tra i suoi follower.

Walter Zenga annuncia il divorzio sui social e poi fa un passo indietro…

Ma cosa è successo tra loro? Proprio lo scorso autunno, Walter Zenga, che questa sera sarà a Live non è la d’Urso per la questione legata al figlio Andrea, aveva scritto sui social: “Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi (…) La libertà che ho sempre dato a Raluca si è in qualche modo rivolta contro di noi”. Ma cosa è successo davvero? Il portierone parlava di addio e di divorzio imminente ma poi tutto sembra essere rientrato, almeno in teoria. Cosa è cambiato dopo post e come ha reagito la moglie alle sue parole? Al momento sul suo terzo matrimonio, e presunto terzo divorzio, è calato il silenzio.



