Raluca Rebedea, moglie Walter Zenga/ “Mio marito non merita questo”

Raluca Rebedea è la terza moglie di Walter Zenga, dopo Elvira Carfagna e Roberta Termali. La coppia ha avuto due figli: Samira nel 2009 e Walter Jr. nel 2012 (l’ex portiere ha avuto altre tre figli dai precedenti matrimoni). Lo scorso 7 ottobre Zenga aveva annunciato sui social la separazione dalla moglie Raluca, post cancellato poco dopo. In una recente intervista a “Live – Non è la d’Urso”, l’allenatore ha confermato di essere ancora legato alla sua compagna.

Nell’ultima puntata del programma di Barbara d’Urso, Raluca è intervenuta per difendere il marito dalle accuse dei figli di Roberta Termali: “Non volevo intervenire, è un periodo della vita di Walter in cui non c’ero, ma ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica potesse pensare che è un pessimo papà”, ha detto in collegamento da Dubai, dove vive con il marito e i due figli. E ha aggiunto: “Con i nostri piccoli è stato un papà iper presente che vuole partecipare in tutto”.

Raluca Rebedea difende il marito Walter Zenga

Raluca Rebedea ha raccontato di inviti fatti ai figli Nicolò e Andrea, spesso caduti nel vuoto: “Mi ricordo durante gli anni gli inviti che ci sono stati. Sono venuti qui negli Emirati Arabi, li ho portati un po’ in giro, non avevo esperienza da mamma, ma penso ci siamo divertiti. Era il 2007, erano piccolini, ma abbastanza grandi per poter viaggiare da soli”. La moglie di Walter Zenga ha anche rivelato che Andrea Zenga, a differenza del fratello Nicolò, non ha preso parte al loro matrimonio, avvenuto nel 2010 in Transilvania in concomitanza con il battesimo di Samira. Ed è stato assente anche al battesimo di Walter Jr. Raluca ha concluso il suo intervento in collegamento dicendo: “Walter non merita questo. Fa un po’ comodo fare il figlio triste, io posso capire ma anche a Walter Andrea è mancato. Se si dovessero vedere seduti a un tavolo secondo me partirebbe l’abbraccio: è la televisione che sta rovinando tutto”.



