Raluca Rebedea, Samira e Walter Jr: moglie e figli Walter Zenga/ “Una famiglia che..”

Walter Zenga continua ad essere protagonista in tv grazie alla questione tirata fuori da Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 2020 ma questa sera a Live Non è la d’Urso, l’ex portierone non sarà da solo ma arriverà al fianco della moglie Raluca Rebedea, fino a poco tempo fa, per tutti la sua ex moglie. Proprio lo scorso autunno il portierone ha annunciato che la loro relazione era finita e che il loro rapporto si era ormai rovinato per via dei cambiamenti che ha visto nella moglie salvo poi cancellare tutto. Crisi rientrata? Così sembra visto che lei lo ha difeso a spada tratta nei giorni scorsi e oggi sarà nel salotto di Barbara d’Urso per dire la sua e raccontare che tipo di padre è Zenga con i loro figli, Samira, nata nel 2009, e Walter Junior, nato nel 2012.

Raluca Rebedea, Samira e Walter Jr moglie e figli Walter Zenga

Ma chi è Raluca Rebedea? Classe 1981, la terza moglie di Walter Zenga, è nata in Romania, e vive con il marito a Dubai dove lavora sui social come travel blogger e influencer. Dal lungo matrimonio con il portierone, che va avanti ormai da 14 anni, sono nati i loro due figli che spesso appaiono proprio in compagnia della madre nelle foto dei suoi viaggi e nei posti incantevoli che visita. Poche le foto con il marito ma questo, almeno in questo frangente, non è sinonimo di crisi. Proprio nei giorni scorsi anche Samira è apparsa sui social accanto al papà che l’ha immortalata in un video mentre lui cantava, con poco successo, una canzone.



