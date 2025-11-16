Il Premier dell'Albania conferma la posizione italiana sui centri migranti e firma nuovi accordi con il Governo Meloni: cosa succede dopo Villa Pamphilj

RAMA CON MELONI “CONTRO” I GIUDICI SUL CASO MIGRANTI: COSA HA DETTO IL PREMIER ALBANESE

Dopo la visita a Roma per la sottoscrizione di un nuovo ciclo di accordi tra Italia e Albania, il Premier Edi Rama si è unito idealmente alle posizioni espresse anche duramente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito al famoso dossier sui centri migranti che ancora stenta a decollare ad un anno dall’ufficiale apertura sul suolo albanese. I centri di rimpatrio di Shenjing e Gjader avrebbero dovuto ospitare fino a 30mila rifugiati pronti per essere espulsi, ma attualmente ospitano un numero ancora molto basso.

Il tutto è dovuto dalle complicazioni messe dalle sentenze dei tribunali italiani, in attesa della sentenza della Corte di Giustizia UE che lo scorso agosto ha decretato come sia giusto che i singoli Paesi decidano quali siano sicuri per l’espatrio, con possibilità però per i giudici di intervenire eventualmente non convalidando le operazioni. Questo per il Governo italiano viene considerato un attacco alla validità del modello Italia-Albania, oltre che al diritto europeo: «in tanti hanno lavorato per bloccarlo e frenarlo, ma siamo determinati ad andare avanti», ha detto Meloni nella conferenza stampa congiunta con l’omologo amico albanese.

Intervistato dal “Corriere della Sera“ è lo stesso Edi Rama a confermare la posizione della leader FdI, dando anche le precise coordinate di cosa intende fare Tirana davanti a questo fondamentale accordo bilaterale: «nulla da aggiungere a quanto detto molto bene Giorgia Meloni», ovvero che il modello prosegue anche davanti al sostanziale apprezzamento della Commissione Europea e di molti Paesi dell’Unione. Secondo il Premier socialista, sarà il nuovo Patto Europeo sulla migrazione in arrivo nelle prossime settimane «a mostrare come evolveranno i centri migranti in Albania», anche perché il gruppo di Stati coinvolti «è sempre più considerevole».

I NUOVI ACCORDI E LA SPINTA ITALIANA PER L’INGRESSO DELL’ALBANIA IN EUROPA

Rama con Meloni ritiene che gli attacchi giunti sull’accordo per i centri migranti sono frutto di un «infinito fango dei social», così come dalla «vergognosa» velocità di disinformazione prodotta in continuazione per rendere più difficile da capire la realtà circostante. Addirittura per il Premier albanese, sono state dette bugie in serie per ingannare opinione pubblica e popolazione: i nuovi accordi siglati giovedì 13 novembre a Villa Doria Pamphilij – su sicurezza, difesa, cultura, protezione civile ed energia – rappresentano un ulteriore passo avanti nel dialogo tra Roma e Tirana che va ben oltre l’intesa sui centri migranti.

L’Italia del Centrodestra al Governo spinge per la candidatura forte dell’Albania in UE, con Meloni che parla di «riunificazione europea» e con un tratto comune ormai netto tra i due Paesi, «ovvero la battaglia contro i traffici e l’immigrazione irregolare».

In attesa dei negoziati di adesione all’Europa che dovrebbero concludersi entro fine 2027, Rama ringrazia la vicinanza del Paese italiano tanto ora quanto in passato: quel “debito morale” per l’accoglienza data dall’Italia alle migliaia di albanesi in arrivo tra anni Novanta e Duemila sulle nostre coste non viene dimenticato da Tirana, che infatti sostiene le politiche italiane in Europa e considera l’operato del Governo Meloni «un alto livello di incidenza nell’arena internazionale».