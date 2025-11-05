Tutto su Rama Duwaji, moglie di Zhoran Mamdani, nuovo sindaco di new York: è la prima First Lady della generazione Z.

Zhoran Mamdani è il nuovo sindaco di New York, 34enne esponente del Partito Democratico che, in poco tempo, non solo ha catalizzato le attenzioni dell’opinione pubblica ma anche quelle dei cittadini della Grande Mela che l’hanno scelto come Primo Cittadino. Dietro la sua vittoria c’è la presenza silenziosa della moglie, Rama Duwaji che l’ha sostenuto in questa sua battaglia politica ma che ha avuto anche un ruolo fondamentale nella campagna elettorale. La moglie del nuovo sindaco di New York è giovanissima avendo solo 28 anni ed è riuscita ad aiutare il marito nella conquista della fiducia degli elettori.

Di origini siriane, è un’illustratrice texana che, su Instagram, condivide tanti suoi lavori e che ha contribuito alla vittoria del marito grazie ad una campagna comunicativa che ha permesso al 34enne Mamdani di portare a casa un trionfo storico.

Rama Duwaji: tutto sulla moglie di Zhoran Mamdani

Nata e cresciuta nell’era dei social, Rama Dywaji non ha trascurato nulla e, in silenzio, ha messo su una strategia social e comunicativa in cui nulla è stato lasciato al caso. Una strategia vincente in cui tutto è stato curato alla perfezione, compresa la scelta dei colori. La moglie del sindaco di New York, infatti, ha puntato su colori che rappresentassero quella che è la vita dei newyorkesi ovvero il giallo-arancio che richiamano la tessera della metropolitana, il blu che rimanda ai Mets e il rosso, colore simbolo dei pompieri.

Sempre lontana dai riflettori, Rama è così diventata la Prima First Lady della Generazione Z. Dopo la vittoria, ha accompagnato il marito sul palco e tra le prime parole, il nuovo sindaco di New York ha detto che al suo fianco non avrebbe voluto nessun altro.