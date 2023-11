RAMADHANI BROTHERS, CHI SONO FINALISTI TU SI QUE VALES/ Dalla Tanzania col sogno di vincere

Non si sono smentiti i Ramadhani Brothers nella finale di Tu sì que vales 2023. I due acrobati arrivati dalla Tanzania possono puntare alla vittoria. «Sono vestiti di alluminio, non vedi come possono essere messi in forno e fatti al cartoccio?», ha scherzato Luciana Littizzetto. «Come vi è venuto in mente questo numero nuovo?», ha poi chiesto.

I Ramadhani Brothers hanno spiegato che volevano proporre qualcosa di nuovo, che potesse stupire tutti. In effetti, ci sono proprio riusciti. «Io ho una domanda tecnica, come va la cervicale? Fate tutto col collo», ha commentato Rudy Zerbi. In realtà, c’è anche lavoro di addominali… (agg. di Silvana Palazzo)

Ramadhani Brothers in finale a Tu si que vales 2023: saranno i vincitori?

Ramadhani Brothers sono tra i finalisti di Tu Si Que Vales 2023. Il grande show del sabato sera di Canale 5 è arrivato al gran finale e a giocarsi la vittoria ci sono anche i due acrobati della Tanzania che con le loro esibizioni e coreografie corpo a corpo hanno conquistato pubblico e giuria. Saranno i vincitori? Ricordiamo che il vincitore del programma si aggiudica il montepremi di 100.000 euro punta alla vittoria finale. Ma chi sono i fratelli Ramadhani? Giovani, freschi ed originali sono pronti a sfidare la tua immaginazione. I fratelli Ramadhani sono degli incredibili acrobati in equilibrio corpo a corpo e testa a testa provenienti dalla Tanzania, che hanno creato spettacoli acrobatici assolutamente sorprendenti che lasciano a bocca aperta il pubblico. Sul palcoscenico di Tu si Que Vales 2023 hanno lasciato sin da subito il segno.

La loro esibizione, durante la prima puntata del talent show, ha conquistato davvero tutti. I due atleti equilibristi, infatti, hanno conquistato 4 Sì dai giudici e dal pubblico senza però riuscire a totalizzare il 100% da parte del pubblico in studio. Nonostante questo sono riusciti ad arrivare alla finale del programma ed ora sono pronti a giocarsi la vittoria finale.

Chi sono i Ramadhani Brothers di Tu si que vales 2023

Ma chi sono i Ramadhani Brothers, finalisti di Tu si que vales 2023? I fratelli Ramadhani sono composti da Fadhili Ramadhani e Ibrahim Jobu, formati da Winston Ruddle Aka Papa Afrika con molta esperienza sul palco e molte centinaia di ore in 20 anni di formazione che li rendono veri maestri del loro mestiere. Il duo di acrobati utilizza una combinazione di equilibrio super forte delle mani, bilanciamento della testa e contorsioni strabilianti che danno luogo a incredibili imprese umane che lasciano il pubblico completamente sbalordito. Usando nient’altro che i loro corpi da soli, i fratelli Ramadhani si connettono elegantemente tra loro attraverso movimenti fluidi e coreografie attentamente sequenze.

Prima di approdare a Italia’s Got Talent, il duo di acrobati si è fatto apprezzare durante la stagione 10 di Australia got talent e sono stati i primi Dou corpo a corpo a ottenere il cicalino d’oro in qualsiasi talent show mondiale. Non solo, hanno raggiunto le semifinali con una routine di scala verticale e hanno ottenuto anche 4 sì dai giudici in Francia.











