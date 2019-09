Rambo 2 – La vendetta/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone (30 settembre)

Questa sera, lunedì 30 settembre, alle 21.05 su Italia 1 va in onda il film “Rambo 2 – La vendetta“. La pellicola è stata diretta nel 1985 da George Pan Cosmatos. Il soggetto è stato tratto dai personaggi di David Morrell e dalla storia scritta da Kevin Jarre mentre la sceneggiatura è stata curata da Sylvester Stallone e James Cameron. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Jerry Goldsmith e la scenografia è di Bill Kenney. Nel cast troviamo Sylvester Stallone (per la seconda volta nei panni di John Rambo), Richard Crenna, Charles Napier, Steven Berkoff e Julia Nickson-Soul.

Rambo 2 – La vendetta, la trama del film

John Rambo, dopo quanto successo nel primo capitolo, è stato condannato ai lavori forzati dopo un regolare processo. Un giorno riceve la visita della colonnello Trautman che gli propone di estinguere il suo debito con la giustizia prendendo parte a una missione di recupero prigionieri americani in Vietnam. Rambo decide di accettare la proposta e parte per il Vietnam dove potrà contare solo sull’aiuto di una donna del luogo, che gli darà le indicazioni per raggiungere il villaggio dove sono detenuti i prigionieri americani. Rambo dopo aver ottenuto le informazioni cerca di organizzare la fuga dei soldati ma scopre di essere stato tradito dai suoi superiori che speravano in una missione fallimentare. Rambo viene imprigionato, ma riesce a far fuggire tutti i prigionieri con un elicottero. La fuga non sarà facile, ma una volta portati in salvo i prigionieri americani Rambo farà anche i conti con i suoi superiori…

