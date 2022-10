Rambo 2 La Vendetta/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone

Rambo 2 La Vendetta, diretto da George Pan Cosmatos

Rambo 2 La Vendetta va in onda oggi, venerdì 7 ottobre, su Italia 1 alle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a un film d’azione e guerra prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1985 da Buzz Feitshans e diretto da George Pan Cosmatos. Tra i protagonisti del cast da menzionare la partecipazione straordinaria di Sylvester Stallone, protagonista indiscusso della saga in collaborazione con Richard Crenna, Steven Berkoff e Julia Nickson-Soul.

Il film è il secondo episodio della saga cinematografica omonima di estremo successo con protagonista la figura di John Rambo interpretato da Sylvester Stallone. L’accoglienza è stata ai tempi decisamente degna di nota, con margini di guadagno che hanno superato i 300 milioni di dollari a fronte degli appena 50 utilizzati come budget di produzione. Inoltre, la fama della pellicola è incrementata da riconoscimenti e candidature importanti. Nello specifico, ai Premi Oscar del 1986 ha ottenuto una candidatura per il miglior montaggio sonoro, mentre ai Golden Screen dello stesso anno la pellicola ha trionfato nella categoria di miglior film.

Rambo 2 La Vendetta, la trama del film

Il protagonista delle vicende di Rambo 2 La Vendetta è ancora una volta il celebre John Rambo, reduce dall’esperienza bellica in Vietnam e costretto ai lavori forzati presso una prigione punito con i lavori forzati. Nonostante la detenzione viene comunque contattato da Samuel Trautman, ovvero il colonnello con cui aveva collaborato nella missione precedente. Samuel gli propone di prendere parte ad una nuova spedizione considerata ancora più pericolosa ed impeditiva di quella vissuta anni prima in Vietnam.

Nello specifico, doveva occuparsi del reperimento di alcuni indizi e prove atti a giustificare e testimoniare la presenza di altri prigionieri in Vietnam. Se fosse riuscito a portare avanti con successo la missione chiaramente avrebbe ricevuto come premio e compenso la restituzione delle libertà senza dover continuare a prestare le fatiche dei lavori forzati per scontare la pena.

Parte quindi per la missione accompagnato da una spia anticomunista e si dirigono subito presso una giungla dove trovano indizi importanti. In particolare, avvistano un campo dove per l’appunto erano presenti diversi prigionieri americani. Iniziano così un’azione di spionaggio volta a liberare quanti più connazionali possibili senza destare sospetti e scatenare troppo caos. A questo punto succede qualcosa di totalmente imprevisto; nonostante il salvataggio e l’arrivo dell’elicottero di supporto, Murdock decide di annullare improvvisamente la missione evitando l’aiuto nei confronti sia del prigioniero liberato che dello stesso Rambo. Inutili risultano i tentativi del colonnello Trautman per convincere l’uomo a tornare sui suoi passi. A quanto pare infatti, Murdock era convinto che la missione sarebbe fallita dal momento che la scoperta di nuovi prigionieri sarebbe andata contro i suoi loschi interessi. Lo stato americano era concorde nel non voler procedere a pagamenti ingenti per il riscatto e in missioni rovinose dal punto di vista del tempo e delle vite umane. A questo punto Rambo viene letteralmente abbandonato al suo destino, costretto a farsi forza durante la prigionia nel campo meditando una dura e fredda vendetta nei confronti di Murdock.

