Rambo 2 La vendetta/ Su Italia 1 il sequel “non riuscito” con Sylvester Stallone

Rambo 2 La vendetta è un film che andrà in onda su Italia 1 in prima serata alle ore 21.20 del 24 settembre. Si tratta di una pellicola di genere azione prodotta nel 1985, diretta da George P. Cosmatos e gli attori principali sono Sylvester Stallone e Richard Crenna. Distribuito da Medusa Film. La colonna sonora è stata realizzata da Jerry Goldsmith ed creata insieme all’orchestra National Philharmonic. Invece il brano di chiusura del film, Peace in Our Life, è cantato da Frank Stallone, cantautore e fratello minore del protagonista del film, cioè Sylvester Stallone.

Rambo 2 La vendetta, la trama del film

Rambo 2 La vendetta parla della storia di John Rambo, il quale è costretto a effettuare lavori forzati, spaccando pietre al carcere penitenziario di Washington, dove si trova condannato. Successivamente un Colonnello, ovvero Richard Crenna, prende la decisione di farlo uscire dal carcere, solo però se lui in cambio torna nel Vietnam per una missione, per avere di nuovo la libertà. Questa prevede che Rambo va nei campi militari per trovare dei prigionieri degli stati uniti. Lui accetta questo incarico e si reca in una base americana che si trova in Thailandia e incontra Marshall, che è un funzionario che è il capo delle missioni speciali. A questo punto il protagonista va nel Vietnam con l’aereo, dove incontra una donna del posto che lavora con il governo degli stati uniti e che in seguito s’innamora dell’uomo. Finalmente lui entra in un campo di concentramento, dove dentro si trovavano tanti prigionieri in condizioni pessime, invece di effettuare delle foto per documentare l’avvenimento e la disastrosa situazione del luogo, come gli aveva precedentemente chiesto Murdock, lui prende la decisione di liberare una persona che era stata crocifissa su un albero.

Quando arrivano di nuovo sulla nave, però l’uomo che la guida prende la decisione di vendere sia lui che Co Bao e li vuole dare al nemico. Il protagonista, ovvero Rambo, uccide il traditore con i suoi complici e salva la vita dell’uomo che è stato liberato e della ragazza. Nel frattempo, Trautman, proprio come d’accordo, convince Murdock a tornare in Vietnam con i suoi ragazzi per prendere il protagonista. Quando giungono li però, si accorgono che l’uomo è riscattato da una condizione di schiavitù e lo lasciano con i vietnamiti, quindi decidono di andarsene.

Video, il trailer del film “Rambo 2 La vendetta”

