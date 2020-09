Rambo III/ Su Italia 1 il film della saga con protagonista Sylvester Stallone

Rambo III va in onda dalle ore 21,30 di oggi, 30 settembre 2020, sulle frequenze di Italia 1. Questi è uno degli eroi americani del cinema più americano dello stesso Presidente Ronald Reagan che lo elesse icona dello spirito americano assoluto, John Rambo, qui impegnato in Afghanistan per liberare il popolo dall’oppressione russa. Come sempre accade nelle saghe nelle quali è protagonista Sylvester Stallone, l’attore, qui anche sceneggiatore, si lascia un po’ prendere la mano e se il primo film, ‘Rambo’ aveva la sua verità, qui si punta tutto sull’edonismo di un’America che mai come allora era considerata “sceriffa del mondo”. La regia del lungometraggio, fu curata da Peter MacDonald, un cineasta che doveva alla fine solamente riprendere Stallone nelle scene del film, Peter MacDonald nasce infatti come operatore di ripresa, un regista che non ha mai espresso sino in fondo le sue celate potenzialità.

Due film ci lasciano traccia rinomata di lui: ‘Rambo III’ appunto e ‘La storia infinita 3 (Die unendliche Geschichte 3 – Rettung aus Phantasien)’, un regista destinato al ‘3’ evidentemente. Stallone gira ‘Rambo III’ dopo aver raccolto il successo di ‘Over the top’, subito prima di fallire con una pellicola con troppe velleità mal espresse in un periodo nel quale ‘Sly’ si lasciò politicizzare e strumentalizzare in eccesso. ‘Sorvegliato speciale’, infatti, fu considerato il peggior film di John Flynn e Stallone. Accanto a Ramo c’è sempre il suo amato Colonnello Samuel Trautman, sempre interpretato dall’attore Richard Crenna, attore che pochi anni dopo terminò la sua lunga carriera con un bel noir/thriller con accenti comici assieme a Laslie Nielsen, ‘Il fuggitivo della missione impossibile (Wrongfully Accused)’.

Rambo III, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Rambo III. Il Colonnello Samuel Trautman da tempo non vede il suo pupillo, John Rambo, ma sa dove vive e le notizie che gli riportano gli agenti dell’Intelligence, vogliono l’eroe del Vietnam ora in Thailandia, vivendo con i monaci di una Pagoda Buddhista dedita al salvataggio delle ultime tigri indocinesi, raccattando un po’ di fondi extra combattendo nei palazzetti malfamati di Bangkok o in altri bassifondi asiatici per incrementare il capitale che dona ai monaci.

Samuel Trautman però è costretto a raggiungerlo per chiedergli di unirsi a lui in una delicata missione in Afghanistan, ma Rambo, stanco di uccidere, sparare, scappare, nascondersi, decide che preferisce la tranquillità della Pagoda e del tempio accanto ai pacifici monaci. É un no definitivo che costringe il Colonnello Samuel Trautman a partire senza Rambo per l’Afghanistan, ma viene quasi subito catturato dalle milizie russe che lo detengono ora prigioniero. Se serviva una motivazione a Rambo per cambiare idea ora ce l’ha e non ci metterà molto a decidere di partire per l’Afghanistan per liberare non solo il suo ex Comandante, ma l’intero popolo locale dalla tirannia russa facendo da catalizzatore tra tutti i ribelli che incontra.

