Rambo III/ Video, su Italia 1 il film con Sylvester Stallone (oggi, 7 ottobre 2019)

In onda lunedì 7 ottobre alle ore 21:20 su Italia 1, Rambo III è il terzo capitolo dell’omonima saga dedicata al personaggio immaginario interpretato da Sylvester Stallone, John James Rambo. Film del 1988, spazia tra diversi generi: si tratta infatti di un film d’azione, d’avventura e di guerra. Peter MacDonald firma la regia di questo film dopo aver collaborato come Regista della seconda unità nel secondo capitolo della saga (Rambo II – La vendetta). Originariamente, Russell Mulcahy sarebbe dovuto essere il regista, ma venne sostituito pochi giorni dopo l’inizio delle riprese per divergenze creative. La colonna sonora è stata curata dal premio Oscar Jerry Goldsmith, sebbene la maggior parte delle musiche realizzate per il film siano state scartate. Oltre a Sylvester Stallone, protagonista indiscusso e che deve la sua fama al personaggio di Rambo, il film ha visto la conferma della partecipazione di Richard Crenna nei panni del colonnello Samuel Trautman. Del cast fa parte anche Marc de Jonge, che interpreta il Colonnello sovietico Zaysen e Kurtwood Smith che impersona Robert Griggs.

Rambo III, la trama del film

Una delle due tagline del film riassume perfettamente l’intera storia di Rambo: “ll primo è stato per se stesso. Il secondo per il suo paese. Questa volta è per salvare il suo amico.”. Il terzo film, infatti, è incentrato sul salvataggio dell’amico di Rambo, il colonnello Samuel Trautman, catturato dai sovietici, dopo che Rambo si è rifiutato di farsi coinvolgere in un’operazione statunitense per colpire un commando sovietico che ha invaso l’Afghanistan. Il protagonista, infatti, stanco di venire coinvolto nell’ennesima guerra, preferisce rimanere in Thailandia presso il monastero buddista di cui è ospite. Trautman decide di procedere ugualmente per evitare il genocidio che i sovietici stanno compiendo nei confronti della popolazione locale, ma viene assalito dalle forze nemiche e i suoi uomini vengono sterminati. Il colonnello viene catturato e sottoposto ad un terribile interrogatorio dal colonnello Zaysen.

Dopo essere venuto a conoscenza della cattura del suo amico e aver capito che nessuna missione di salvataggio sarà approvata ufficialmente, Rambo intraprende una missione in solitaria. Tenta dunque di raggiungere la base sovietica dove è tenuto prigioniero il colonnello, ma inizialmente non riesce a coinvolgere i ribelli afghani nella rivolta contro i sovietici. Con il solo aiuto di un trafficante di armi e di un ragazzo, tra ritirate e nuovi attacchi, Rambo porta avanti la sua battaglia, riuscendo a salvare il Colonnello. Dopo altri numerosi scontri, in cui la fortuna arride al protagonista del film, la situazione sembra capovolgersi, con Rambo e Trautman circondati dai sovietici. Proprio quando sembra giunta la fine, un centinaio di ribelli a cavallo intervengono in difesa dei due americani. I sovietici provano a contrattaccare ma vengono prontamente sconfitti. Non potendo accettare la disfatta, il colonnello sovietico sfida Rambo, alla guida di un carro armato, in uno scontro suicida lanciandoglisi contro con il suo elicottero. Lo scontro determina la distruzione del mezzo guidato dal sovietico, mentre Rambo ha la meglio. Dopo aver donato il suo ciondolo portafortuna al ragazzo che lo ha aiutato, Rambo torna in Thailandia con Trautman.

Il trailer di Rambo III





