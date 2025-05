Rambo: Last Blood, film su Italia 1 diretto da Adrian Grunberg

La prima serata di Italia 1, alle ore 21:20 di venerdì 23 maggio 2025, vedrà la messa in onda del film d’azione del 2019 dal titolo Rambo: Last Blood. Si tratta dell’ultimo capitolo del franchise che ha visto protagonista Sylvester Stallone a partire dal primo cult, uscito nel lontano 1982 e che chiude una saga di indubbio successo nonostante le molte critiche. La pellicola è prodotta da Millennium Media e dalla Balboa Production (di proprietà dello stesso Stallone) e distribuita in Italia da Notorious Pictures.

La regia è di Adrian Grunberg, film maker messicano conosciuto per aver diretto Viaggio in Paradiso con Mel Gibson (2012), e le musiche sono di Brian Tyler, compositore molto gettonato per i film action come per la saga di Fast & Furious e che aveva già lavorato con Stallone ne I mercenari e in John Rambo.

Il cast, oltre all’immancabile Stallone, è composto da molti attori di lingua spagnola come Paz Vega, che ha raggiunto la fama con Pedro Almodóvar, in Parla con lei (2001); Sergio Peris-Mencheta, che abbiamo visto di recente in Shark 2 – L’abisso (2023); Adriana Barraza González, famosa per la partecipazione a Babel (2006) di Alejandro González Iñárritu e Gael García Bernal, conosciuto per aver interpretato Che Guevara ne I diari della motocicletta (2004) di Walter Salles. Statunitense è invece la giovane Yvette Monreal, anche se di origini di cilene e messicane.

La trama del film Rambo: Last Blood: ultimo atto dell’eroe senza paura

La storia di Rambo: Last Blood ricomincia una decina di anni dopo gli eventi della Birmania: John Rambo ha ereditato un ranch in Arizona dove alleva cavalli con la sua amica di vecchia data Maria e la nipote orfana della donna, Gabrielle, alla quale è molto affezionato.

Un giorno Gabrielle dice di volersi recare in Messico, perché la sua amica Gizelle ha scoperto dove vive il suo vero padre. Rambo e la zia si dichiarano contrari, ma lei di nascosto decide di partire ugualmente. Gizelle la porta così a casa di Manuel, il papà, che le spezza il cuore rivelandole che non gli è mai importato nulla né di lei né di sua madre. Affranta se ne va dall’appartamento del padre e viene portata da Gizelle in un locale, dove viene drogata e rapita da un gruppo di narcotrafficanti.

La ragazza così scompare e Rambo decide di partire alla volta del Messico dove affronta Gizelle e Miguel che lo conducono nello stesso locale dove Gabrielle è stata l’ultima volta. Qui incontra El Flaco, l’ultimo uomo visto a parlare con lei che gli rivela il possibile nascondiglio dei malviventi e forse della ragazza rapita. Immediatamente dopo, Rambo viene aggredito e picchiato da due uomini del cartello che gli sottraggono i documenti, dai quali capiscono il motivo della sua presenza in Messico: lo lasciano a terra esanime promettendo ulteriori violenze a Gabrielle che, gli dicono, viene drogata e fatta prostituire.

A seguire la colluttazione è però la giornalista Carmen Delgrado che soccorre Rambo portandolo nella sua abitazione e lo cura fino a quando non si riprende. A quel punto la donna gli rivela che gli uomini che lo hanno attaccato fanno parte del cartello Martinez e che anni prima avevano rapito e ucciso sua sorella, con le stesse modalità di Gabrielle. Rambo fa partire così la sua vendetta e si reca in una serie di bordelli dove alla fine trova la povera ragazza, non prima di aver ucciso tutti i presenti. Nel fare ritorno a casa però, Gabrielle muore di overdose: inizia così un’escalation di violenza che per il protagonista significherà andare incontro alla morte.