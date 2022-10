Rambo last blood/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone

Rambo last blood, film in onda su Italia 1 e diretto da Adrian Grunberg: ultimo capitolo delle saga iniziata nel 1982

Rambo last blood è un mix perfetto ta thriller, azione e avventura che segna il ritorno dell’ex soldato Rambo e va in onda a partire dalle 21,20 di oggi, 28 ottobre, su Italia 1. La pellicola rappresenta l’ultimo capitolo della saga iniziata nel 1982 con il film Rambo.

La regia è affidata a Adrian Grunberg, il cast comprende: Sylvester Stallone, Sergio Perez-Mancheta, Paz Vega, Yvette Monreal e Adriana Barraza. Come nelle precedenti pellicole Sylvester Stallone partecipa anche alla sceneggiatura. La colonna sonora è firmata da Bryan Tyler, autore delle musiche anche del film precedente.

Rambo last blood, la trama del film

La storia di Rambo last blood narra le vicende di John Rambo, ex combattente delle forze speciali dell’esercito americano in Vietnam. Rambo si trova nel ranch di famiglia in cerca di riposo dopo aver combattuto non solo in Vietnam, ma anche in Afghanistan e Birmania. Purtroppo, però, la sua quiete è destinata a terminare in quanto è costretto di nuovo a fare i conti con il passato e a rispolverare tutte le sue abilità di combattente.

La persona in pericolo, purtroppo è proprio la nipote di una sua cara amica e Rambo non si può esimere dall’affrontare la sua ennesima battaglia. La ragazza è stata rapita da un uomo della malavita messicana coinvolto nel commercio a sfondo sessuale di ragazze provenienti dall’Est. Ad aiutarlo in questa impresa, interviene una giornalista, anch’essa desiderosa di giustizia, in quanto anche sua sorella ha subito la stessa sorte. La nipote della sua amica, purtroppo muore di overdose e ciò scatena le ira di Rambo che, pur andando incontro a una serie di difficoltà, riesce a sconfiggere il cartello messicano e a fare giustizia.

