RAMBO/ Su Italia 1 il primo film della saga con Sylvester Stallone

Rambo, il film in onda su Italia 1

La programmazione di Italia 1 prevede per la prima serata di oggi, venerdì 30 settembre, alle ore 21:20 la messa in onda del film “Rambo“. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1982 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica Anabasis N.V. in collaborazione con la Elcajo Productions mentre la distribuzione ai botteghini in Italia è stata gestita dalla Medusa Distribuzione.

Regia del film è stata gestita da Ted Kotcheff, il soggetto è tratto dal romanzo di David Morrell e la sceneggiatura è frutto del lavoro di Sylvester Stallone, Michael Kozoll e William Sackheim. Nel cast oltre allo stesso Sylvester Stallone sono presenti Richard Crenna, Brian Dennehy, Bill McKinney, Stack Starrett, Michael Talbott e Chris Mulkey.

Rambo, la trama del film

La guerra in Vietnam per gli Stati Uniti d’America si è rivelata un enorme flop e i tanti soldati inviati hanno perso la vita e molti altri sono ritornati in patria, profondamente provati dall’esperienza. John Rambo è un veterano di guerra che ha fatto parte delle United States Army Special Forces e ha ricevuto la Medal of Honor.

L’ex soldato si reca nella cittadina di Hope nello Stato di Washington, per far visita all’amico Delmar Berry, ma scopre che è morto di cancro a causa dell’esposizione all’Agente Arancio in Vietnam. Rambo si rende conto di essere ormai l’ultimo membro vivente del gruppo. Poco dopo si imbatte nello sceriffo Will Teasle che lo scambia per un vagabondo. Rambo viene arrestato e in prigione i poliziotti lo maltrattano, causando a Rambo terribili flashback delle sue torture in Vietnam. L’ex soldato riesce a scappare dando inizio a una caccia all’uomo…

