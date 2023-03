Ramin Bahrami, chi è/ Il pianista iraniano convertitosi grazie a Bach

Ramin Bahrami, chi è il pianista iraniano

Il pianista iraniano Ramin Bahrami sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 23 marzo, di Oggi è un altro giorno. Nato a Teheran nel 1976, Bahramisi diploma con Piero Rattalino al Conservatorio “G. Verdi” di Milano: “Scompone la musica di Bach e la ricompone in modi che risentono di un modello, Glenn Gould, senza veramente assomigliare al modello. Io gli ho insegnato a sopportare il morso, ma non l’ho domato; e spero che continui ad essere com’è”, ha detto il suo maestro Rattalino.

Approfondisce gli studi all’Accademia Pianistica di Imola e con Wolfgang Bloser alla Hochschule für Musik di Stoccarda. Si perfeziona con Alexis Weissenberg, Charles Rosen, András Schiff, Robert Levin e Rosalyn Tureck.

Ramin Bahrami: Bach e la conversione

Ramin Bahrami è considerato uno tra i più interessanti interpreti bachiani a livello internazionale. Dopo l’esecuzione dei Concerti di J.S. Bach a Lipsia nel 2009, la critica tedesca ha scritto: “un mago del suono, un poeta della tastiera, artista straordinario che ha il coraggio di affrontare Bach su una via veramente personale”. La musica di Johann Sebastian Bach è stata la molla per la sua conversione al cattolicesimo: “Mi sono detto: se un uomo eccezionale come Bach ha creato tutta questa musica per Cristo, in una maniera così completa e splendida, allora questa è la retta via. Non ero ancora battezzato, l’avrei fatto anni dopo, quando mi sono sposato, ma mi è stato chiaro di essere cristiano, il messaggio di Cristo era già in me”, ha detto il pianista a Famiglia Cristiana. Ramin Bahrami ha da poco pubblicato “In Perfect Harmony”, tre brani “per non dimenticare lotta per libertà popolo iraniano”.

