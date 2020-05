Ramiro Levy è il fidanzato di Francesca Michielin?/ Quarantena a casa del chitarrista

Pubblicità

Ramiro Levy è il fidanzato di Francesca Michielin? Della vita privata della cantante, classe 1995 e diventata famosa dopo aver vinto la quinta edizione di X Factor, è molto riservata e non parla mai della sua vita privata. Pur essendo presente sui social, la Michielin non condivide nulla della sua vita privata. Secondo Very Inutil People, però, nella vita di Francesca Michielin potrebbe esserci un fidanzato e il fortunato potrebbe essere proprio Ramiro Levy, chitarrista dei Selton, gruppo indie rock brasiliano che vive stabilmente a Milano. Secondo quanto scrive il portale Very Inutil People, la cantante di Bassano del Grappa avrebbe trascorso la quarantena proprio con Raimiro Ley. E’, lui, dunque, il nuovo fidanzato della Michielin che preferisce non commentare le notizie di gossip che circolano sul proprio conto?

Ramiro Levy e Francesca Michielin fidanzati? Esplode il gossip

A scatenare il gossip su un possibile fidanzamento tra Ramiro Levy e Francesca Michielin è stato un video. Come fa sapere Very Inutil People, infatti, lo scorso 31 marco, la Michielin ha partecipato alla diretta di Musica che unisce, la trasmissione organizzata dalla Rai. A quanto pare, la cantante avrebbe cantato collegandosi da una stanza che dai fans sarebbe stata riconosciuto come la stanza di Ramiro Levy. Tra il chitarrista dei Selton e la cantante, dunque, stanno insieme? Una domanda a cui, per il momento, non sembra esserci una risposta certa anche se Ramiro Levy, a Tommaso Zorzi, poco tempo fa aveva rivelato di essere impegnato.



