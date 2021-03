Ramiro Levy, fidanzato di Francesca Michielin?/ Il frontman dei Selton nel suo cuore

Ramiro Levy è davvero l’attuale fidanzato di Francesca Michielin? Il gossip impazza quando si parla della bella cantante soprattutto per via della sua bocca cucita sull’amore ma qualche mese fa, ospite di Caterina Balivo in tv, ha rivelato che potrebbe non essere single e che al suo fianco ci sia, o almeno c’era, il bel Ramiro Levy, chitarrista della band folk rock brasiliana dei Selton. A conferma dei rumors in quel periodo sono poi arrivate anche una serie di storie Instagram che non hanno fatto altro che confermare la loro liason soprattutto perché per il momento sembra che Levy e compagni siano di stanza in Italia quindi è più facile vedersi in questo periodo di lockdown e restrizioni. In realtà non si capisce molto e non sappiamo se dal maggio del 2020 ad oggi sia cambiato qualcosa, ma quello che è certo è che Levy continua ad irretire i fan della Michielin.

Ramiro Levy è ancora il fidanzato di Francesca Michielin?

Ma chi è Ramiro Levy fidanzato della cantante? Il suo vero nome è Khaled Levy, nasce nel 1985 ed è il frontman dei Selton, la band brasiliana composta da Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ricardo Fischmann. La loro carriera è iniziata 15 anni fa quando partecipano ad un programma di Fabio Volo e finiscono per essere notati dal produttore di MTV Italia Gaetano Cappa. A quel punto inizia la pubblicazione dei loro album e arrivano i concerti italiani che li portano sul palco con Malika Ayane. Proprio per via del lavoro Levy avrebbe incontrato e si sarebbe innamorato di Francesca Michielin visto che i due hanno collaborato in passato per uno show targato RaiPlay. Ne scopriremo di più al Festival di Sanremo 2021?



