Ramiro Levy: fidanzato di Francesca Michielin?/ Tutto tace tra voci di rottura e…

Ramiro Levy è il fidanzato di Francesca Michielin? Questo è l’interrogativo che sta tormentando da tempo gli appassionati di gossip. Che poi, più che interrogativo, sarebbe bene definirlo un rompicapo, dato che tra silenzi e indizi social non è dato sapere se i due stiano insieme o meno. Ciò che appare certo è che almeno per un periodo i due abbiano avuto una relazione. La cantante è sempre stata molto riservata su questo argomento, ma una volta durante una intervista a Vieni da Me da Caterina Balivo, aveva in qualche modo aver confermato i sospetti del pubblico.

“Io sono pazza dei Selton, quei tre ragazzi che cantano Pasolini. Sono stati il mio regalo di compleanno, lo scorso 21 febbraio. Mi hanno detto che c’è qualcosa tra Francesca e quel figaccione che suona la chitarra. Puoi anche non rispondere, ho capito tutto, andiamo avanti….”, aveva detto la conduttrice Balivo, di fronte ad una Michielin silenziosa e molto imbarazzata.

Ramiro Levy e Francesca Michielin, aria di crisi?

Poi, in tempi più recenti, parliamo di fine estate e inizio autunno, si sono rincorse sempre più insistenti le voci di una possibile rottura tra la Michielin e il fidanzato Ramiro Levy, chitarrista dei Selton. Una separazione che non è mai stata confermata né dalla cantante né tantomeno dalla sua dolce metà, così come entrambi non avevano mai confermato pubblicamente di essere a tutti gli effetti una coppia.

Quel che appare chiaro, tuttavia, è che per Francesca Michielin l’amore è un tasto dolente come rivelato dalla stessa in una interessante intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2016: “Sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto”. A chi si riferisse l’artista non è dato saperlo. Ma tornando all’attualità, le voci contrastanti sul suo rapporto con Ramiro Levy continuano a circolare con insistenza. Chissà se questa volta decideranno di fare chiarezza.

