Ramiro Levy, fidanzato Francesca Michielin/ Si sono lasciati oppure no?

Ramiro Levy è il fidanzato di Francesca Michielin oppure no? Non è dato saperlo visto che dalla parte della cantante di “Vulcano” c’è sempre tanta riservatezza e discrezione sulla sua vita privata. In pochissime occasioni, infatti, la vincitrice di X Factor 5 si è lasciata scappare alcune dichiarazioni sulla sua vita sentimentale raccontando di aver sofferto tanto in amore. Dalle pagine del settimanale Grazia, infatti, la Michielin ha dichiarato: “ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene”. Non solo, la cantante di “Chiamami per nome” ha anche aggiunto “stavo in casa a piangere tutto il giorno. Adesso sono felice, ho trasformato tutto il malessere che avevo in qualcosa di bello” – precisando però dalle pagine di Vanity Fair – “sono giovane, non ho voglia di ansie, di qualcuno al mio fianco che non capisce: i tempi, i cambi di programma, la mancanza di attenzione. È un gesto di altruismo. E soli si sta bene. Anche se non si può dire”. Non è dato sapere se queste dichiarazioni sono indirizzate al chitarrista dei Selton oppure ad un altro sua ex fidanzato.

Chi è Ramiro Levy, fidanzato di Francesca Michielin?

Intanto cerchiamo di capire chi è Ramiro Levy, presunto fidanzato di Francesca Michelin. Stando alle ultime notizie la cantautrice di Bassano del Grappa dovrebbe essere felicemente fidanzato con Ramiro, musicista e chitarrista della band Selton. Classe 1985, Ramiro è nato a Porto Alegre, in Brasile. Sin da bambino si è appassionato al mondo della musica e dopo aver vissuto diversi anni in Brasile decide di trasferirsi in Europa. Per la precisione a Barcelona dove nel 2005 fonda i Selton. La band è composta da tutti amici: Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar, Ricardo Fischmann. Il successo arriva qualche anno dopo quando la band partecipa ad un programma italospagnolo che regala loro una grande visibilità al punto che Getano Cappa, produttore musicale di MTV Italia, decide di investire su di loro. Nel 2008 debuttano nel mercato discografico italiano con il disco “Banana à Milanesa”. Sui social il musicista è presente e condivide diverse foto con e senza la band. Oltre alla passione per la musica, Ramiro ama viaggiare e proprio a questa sua passione ha dedicato un post sui social: “la cosa bella di viaggiare da solo, è che scopri di non essere mai veramente solo. Basta guardarsi attorno per vedere che il mondo è pieno di posti e di persone incredibili”.

