Ramon Christian Pisciotta “Pasetti voleva finissi lavoro di Gigi Bici”/ “Fu diretta…”

In collegamento da Pavia con la trasmissione Ore 14, nel corso della puntata di oggi si è tornati a parlare del caso di Gigi Bici e ad intervenire è stato Ramon Christian Pisciotta. Lui è uno degli uomini coinvolti nel giallo di Luigi Criscuolo. Dalla sua palestra Ramon, campione di MMA e amico di Gigi Bici, ha ripercorso il giallo. L’uomo fu contattato dal 60enne proprio l’8 novembre scorso, giorno della sua sparizione ed è colui che è stato contattato ed ha incontrato più volte Barbara Pasetti, l’unica indagata per l’omicidio e l’occultamento di cadavere dell’amico.

Nella casa di Barbara Pasetti sono state trovate tracce biologiche di un soggetto di sesso maschile e tali tracce sono state confrontate con tre Dna: quello di Franco Pasetti, padre della donna, quello dell’ex marito Gian Andrea Toffano ed anche quello di Ramon Christian Pisciotta. Come spiegato dall’inviata del programma, è importante capire dove siano state trovate queste tracce, se all’interno del vano tecnico dove è stata trovata la pistola con la quale potrebbe essere stato ucciso Gigi Bici o nell’auto della vittima. Al momento gli inquirenti starebbero ancora cercando un possibile complice di Barbara.

Ramon Christian Pisciotta: la sua versione sulla Pasetti

Ramon Christian Pisciotta ha spiegato di essere stato sottoposto al test del Dna lo scorso mercoledì. “Sono stato contattato dagli inquirenti che mi hanno chiesto se avessi qualcosa in contrario con questo esame ed assolutamente no”, ha aggiunto il testimone. L’uomo ha ammesso di aver incontrato più volte Barbara Pasetti, svelando poi cosa gli avrebbe chiesto in tali circostanze: “L’ho incontrata un paio di volte al cimitero, qui a Pavia e poi al Carrefour, zona parcheggio, sempre intorno alle 19.00”.

Ma cosa le avrebbe chiesto la donna? “Il suo pallino fisso era sempre quello di sistemare il marito per i primi due appuntamenti. Lei si presentava col figlio, sempre in macchina”, ha svelato, “mi chiedeva di continuare il lavoro che era stato ingaggiato Gigi”. In merito a ciò che volesse dire con “sistemare il marito”, Ramon ha proseguito: “Era molto diretta lei, ha usato la parola sistemare ma era diretta. Ha evidenziato che suo marito la picchiava, si capiva… Non ha mai usato la parola uccidere. Io cercavo sempre di parlare il meno possibile”. La Pasetti gli avrebbe anche offerto dei soldi: “Parlava di 20mila euro ed arrivava anche a 30”. Ed ha smentito di aver mai lavorato con Gigi Bici “né mai frequentato”, ribadendo, “Il progetto di Barbara era quello di portarmi a casa sua”.



