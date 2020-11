Ramon Kathriner, chi è?/ Finale da brividi con la sua ruota della morte (Tu si que vales)

CHI È RAMON KATHRINER FINALISTA TU SI QUE VALES?

Ci sarà anche Ramon Kathriner, acrobata elvetico di 37 anni, tra i 16 finalisti che nella serata di oggi, sabato 28 novembre 2020, si contenderanno la vittoria dell’edizione 2020 di Tu si que vales, trasmissione di Canale 5 che ogni sabato fa puntualmente registrare numerosissimi ascolti, grazie al talento dei concorrenti o, in altri casi, alla loro simpatia, coniugata a quella dei giurati. Kathriner appartiene alla settima generazione di una famiglia di circensi originaria, come detto, della Svizzera, ma anche dell’Australia.

Per arrivare all’atto conclusivo del programma, il ragazzo ha dovuto sudare sette camicie: dapprima si è esibito in un numero ad elevato coefficiente di difficoltà, noto con il nome de “La ruota della morte”, ottenendo i quattro consensi dei giudici e il 100% dei consensi del pubblico, senza tuttavia raggiungere immediatamente la finale, in quanto Rudy Zerbi si era detto non del tutto appagato e aveva sottolineato di voler vedere qualcosa di più prima di garantirgli l’accesso alla finalissima del programma.

RAMON KATHRINER: IL RISCHIO CADUTA E LA FINALE

Ramon Kathriner ha preso in parola Zerbi e si è ripresentato per la seconda volta in trasmissione, dichiarando: “Eccomi qui, sono tornato. La volta scorsa ero qui con la ruota della morte. Ho ricevuto quattro sì dei giudici, il 100% della giuria popolare, ma solo tre dei giudici si sono alzati. Rudy voleva vedere qualcosa di più. Oggi presento qualcosa di più spettacolare e di più pericoloso. Spero veramente di stupirvi tutti”.

Aggiungendo, poi: “Spero che questa volta a Rudy piaccia. Salirò 30 metri, il palo oscilla. È un numero antico che viene dalla Svizzera. È arrivato da mio nonno e si è tramandato dalla mia famiglia fino a me”. Così, il performer ha iniziato la sua scalata, rischiando a un certo punto di scivolare senza che vi fosse alcuna rete di protezione sotto il palo. Il poker di sì è comunque arrivato, ma questa volta è stato il pubblico a impedirgli di agguantare la finale (97%), che tuttavia è riuscito a raggiungere nel prosieguo della trasmissione e stasera proverà a stupire ancora una volta tutti, portandosi a casa un successo… da brividi.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE COMPLETA



© RIPRODUZIONE RISERVATA