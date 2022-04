Ramona Amodeo/ L’ex di Uomini e Donne mamma per la terza volta: è nato Giuseppe

Ramona Amodeo mamma per la terza volta: è nato Giuseppe

Ramona Amodeo è diventata mamma per la terza volta. L’ex tronista di Uomini e Donne a annunciato su Instagram la nascita del suo terzo figlio: “Martedì 12 aprile 2022 ore 19:31 Inaspettatamente è nato il nostro piccolo Giuseppe Cicia. Un patatone di 3,760 kg e 53,5 cm. Il giorno di San Giuseppe Moscati Sarà una coincidenza?! O il destino… Benvenuto amore nostro”. La Amodeo ha partorito al Fatebenefratelli di Napoli, la sua città, e ha ringraziato l’intero staff per la competenza e la professionalità con la quale è stata supportata e assistita durante il parto. Si tratta del terzo figlio per Ramona Amodeo e il marito Luca Cicia dopo Annachiara, cinque anni, e Olimpia, due. Il nome Giuseppe è un omaggio al suocero di Ramona.

Ramona Amodeo e Luca Cicia: le nozze nel 2017 e tre figli

Ramona Amodeo è diventata popolare partecipando a Uomini e Donne, dove è approdata poco più che maggiorenne. Dopo essere stata rifiutata da Gionatan Giannotti, che scelse Laura Addis, ha vissuto una love story con l’ex corteggiatore Mario De Felice. “Non abbiamo più alcun rapporto. In passato non ha parlato bene di me, ha messo in giro false voci sul fatto che io non le fossi stato fedele”, ha spiegato Mario De Felice a Uomini e Donne Magazine. Alla fine è arrivato il grande amore, Luca Cicia, sposato il 12 giugno 2017. I due hanno vissuto una forte crisi nell’ottobre 2018, un anno dopo la nascita della primogenita Annachiara. La Amodeo annunciò addirittura la fine del matrimonio, ma i due hanno trovato il moto di ripartire insieme allargando la famiglia con la nascita di Olimpia e Giuseppe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑅𝒶𝓂𝑜𝓃𝒶 𝒜𝓂𝑜𝒹𝑒𝑜 (@ramona_amodeo)

