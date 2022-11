Ramona, Antonio e Francesca, figli di Santo Versace/ “E’ rimasto impietrito…”

Ramona, Antonio e Francesca, chi sono i figli di Santo Versace

Ramona, Antonio e Francesca sono i figli di Santo Versace. Francesca Versace è diventata mamma nel 2014. La stilista, figlia di Santo Versace, e il compagno, l’attore e modello brasiliano, Cristopher Leoni, sono diventati genitori per la prima volta di una bambina. L’uomo è stato sposato con Cristiana Ragazzi, con cui ha avuto due figli: Francesca, stilista di borse, e Antonio. Nel dicembre del 2014, Santo Versace ha poi sposato la compagna Francesca De Stefano, avvocata di origine reggina e dirigente pubblica da cui ha avuto la figlia Ramona. Francesca Versace ha presentato la sua collezione di borse a Parigi e lei stessa ha raccontato: “Ho avuto la fortuna di vivere tra i colori e di viaggiare molto e da qui vengono le mie ispirazioni come quella del blu col mare di Calabria. Mi piace molto il marsupio che ho creato solo per portarci dentro l’i-Phone e la carta di credito”. La stilista vive a Londra e qui ha lo studio “accanto a un fruttivendolo così mi sento più vicina all’Italia”.

Santo Versace nonno, la reazione alla prima gravidanza della figlia Francesca: “E’ rimasto impietrito…”

Santo Versace è fratello maggiore del noto stilista Gianni Versace e di Donatella Versace, e dal 1958 si occupa degli affari di famiglia. È stato sposato con Cristiana Ragazzi, da cui ha avuto due figli: Francesca, stilista di borse, e Antonio. Santo Versace è nonno di due bambini, Ayla e Santo. Insieme a Christopher Leoni, la Versace forma una famiglia bellissima con i due bimbi, il secondo che porta il nome del nonno. In un’intervista a Vanity Fair, Francesca Versace raccontò quale fu la reazione del padre Santo quando gli diede la notizia della prima gravidanza: “Quando ho mostrato l’ecografia a mio padre è rimasto impietrito”. Il fratello Antonio invece si è mostrato più protettivo nei suoi confronti durante quel periodo.

Francesca e Antonio sono nati a Milano tanto che in un’intervista l’uomo aveva dichiarato: “Loro sono nati a Milano. E Francesca si sente milanese, ma se chiede ad Antonio di dov’è, risponde che è calabrese”. Santo Versace ha avuto poi la terza figlia Ramona dalla seconda moglie Francesca De Stefano. Non sappiamo però altre informazioni sulla figlia.

