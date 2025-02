Ramona Badescu, chi è e carriera dell’attrice: il grande successo al Bagaglino

Attrice, showgirl e una lunga carriera vissuta al servizio dello spettacolo e della televisione, che le ha permesso di raggiungere il successo e farsi conoscere dal grande pubblico. Ramona Badescu, attrice classe 1968, è nata a Craiova, in Romania, e lì ha vissuto i primi anni della sua vita e il suo percorso di crescita. La prima vera svolta arriva nel 1990, quando si trasferisce in Italia (successivamente otterrà anche la cittadinanza italiana) e avvia la sua carriera soprattutto in televisione.

Nel 1994 esordisce sul piccolo schermo nella serie fantasy Le storie di Farland, prendendo parte anche a diverse fiction di successo come Incantesimo e La piovra 8, ma il boom arriva a inizio anni 2000 quando debutta al Bagaglino; nella storica compagnia simbolo dei varietà televisivi otterrà un grande successo, diventando una delle principali primedonne e partecipando nel 2002 a Marameo. Diverse anche le esperienze al cinema: tra le altre, nel 1992 è stata diretta da Mario Monicelli in Parenti serpenti, mentre nel 1998 ha recitato in Paparazzi di Neri Parenti.

Ramona Badescu mamma a 51 anni: la nascita del figlio Ignazio nel 2019

Ma, nel corso della sua vita, Ramona Badescu ha vissuto anche la gioia della maternità, arrivata in maniera inaspettata e quando era ormai sul punto di avviare un percorso di fecondazione assistita. Sentimentalmente legata al marito Narcis Godeanu, l’attrice ha raccontato di aver voluto congelare gli ovuli diversi anni fa, recandosi presso una clinica, per poi successivamente intraprendere la fecondazione assistita. Quando però è stata sul punto di iniziare il percorso, durante una visita dal ginecologo scoprì di essere incinta.

Ramona Badescu è così diventata mamma in maniera naturale a 51 anni, dando alla luce il figlio Ignazio nel 2019. “Quando ero più giovane aspettavo, pensavo che non fosse il momento giusto, pensavo al lavoro. Eppure il lavoro più difficile è fare la mamma“, aveva raccontato parlando della maternità in un’intervista a Oggi è un altro giorno tempo fa. “Quando ho preso in braccio Ignazio dopo la nascita avevo paura. Non esiste un’età per essere mamma e per diventarlo“.