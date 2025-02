C’è anche Ramona Badescu tra gli ospiti della nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta in cui donne del mondo della politica, ma anche della cultura e dello spettacolo si raccontano a cuore aperto parlando delle scelte di vita, ma anche della famiglia e dei figli. Attrice e showgirl di successo degli anni ’90, Ramona Badescu ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della televisione grazie a Maurizio Costanzo che la volle al celebre “Maurizio Costanzo Show”. Dopo il grande successo in tv, Ramona si è dedicata alla vita privata dopo l’incontro con il compagno Narcis Godeanu da cui ha avuto il primo figlio Ignazio.

Pur di diventare mamma, Ramona all’età di 51 anni ha fatto congelare i suoi ovuli. L’attrice ospite di Caterina Balivo ha invitato tutte le donne a farlo: “abbiate cura di voi, è un gesto che va fatto”.

Ramona Badescu mamma: “il mestiere più difficile del mondo”

Ramona Badescu alla fine è rimasta incinta. Un vero e proprio miracolo che la showgirl ha raccontato con grande emozione: “dopo le analisi mi disse che ero rimasta incinta grazie agli ovuli congelati”. La gravidanza è stato tra i momenti più bella sua vita al punto che la Badescu ricordando quei novi mesi ha detto: “sono stati i più belli della mia vita”. Dopo la nascita del figlio Ignazio è caduta, come capita a tantissime mamme, in depressione post partum.

L’attrice si è posta tantissime volte la domanda “Sarò in grado di affrontarlo?” precisando che non è importante quando si diventa mamma, ma come dopo la nascita di un figlio cambia la vita e insorgono mille domande su come prendersi cura di una piccola anima indifesa. Alla fine Ramona è ricorda ad uno specialista e l’ha consigliato a tutte le mamme: “non è una cosa così banale, la mamma è il mestiere più difficile del mondo”.