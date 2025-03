Ramona Rinaldi, la 39enne trovata morta a Veniano in provincia di Como, lo scorso 21 febbraio dal marito che per primo chiamò i soccorsi dicendo che la donna si era suicidata impiccandosi nella doccia, potrebbe non essersi realmente uccisa ma essere stata vittima di femminicidio. Dai rilievi fatti nel corso del sopralluogo dei Ris di Parma nell’appartamento della coppia, sembrerebbero infatti emergere alcune incongruenze rispetto alle dichiarazioni del compagno, che ora è indagato dalla Procura non solo per omicidio volontario ma anche per maltrattamenti. Il nucleo della scientifica avrebbe infatti provveduto, nella giornata di martedì 11 marzo, a richiedere il sequestro dei dispositivi elettronici, Pc e cellulare, di Daniele Re, il 33enne coniuge della donna.

Oltre che analizzare le immagini di una telecamera di videosorveglianza posta nei pressi dell’abitazione, vicino ad un ristorante. Tra i misteri da risolvere ora ci sono soprattutto le cause e le dinamiche che avrebbero portato alla morte di Ramona, madre di una bambina di 6 anni e cassiera in un supermercato della zona, che secondo tutti i familiari e amici interrogati sulla vicenda, non avrebbe avuto alcun motivo per suicidarsi.

Ramona Rinaldi non si è suicidata, indagato il marito per femminicidio dopo sopralluogo Ris

Daniele Re 34enne disoccupato, marito di Ramona Rinaldi è stato indagato per femminicidio. Secondo gli ultimi rilievi dei Ris appare poco chiara la sua posizione in merito al presunto gesto della moglie, che in base alla tesi ufficiale si sarebbe suicidata impiccandosi dentro la doccia. L’uomo infatti, era stato il primo a chiamare i soccorsi all’alba del 21 febbraio affermando di essersi allarmato quando bussando ripetutamente alla porta del bagno, che era stata chiusa a chiave dall’interno, la donna non aveva mai risposto.

I soccorritori del 118 avevano poi provveduto a constatarne la morte purtroppo senza avere più possibilità di rianimarla. L’autopsia non aveva comunque fatto emergere nulla di sospetto, tanto che dalla stessa relazione era partito il nulla osta per il funerale. Uno degli elementi sui quali si sta indagando è l’assenza di Re durante il sopralluogo dei Ris, che aveva fatto presumere un allontanamento volontario, smentito poi dal legale che ha respinto ogni accusa sottolineando: “Il mio assistito non ha alcuna responsabilità per la morte della moglie“.