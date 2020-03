Rampage – Furia animale/ Curiosità e info streaming sul film (oggi, 8 marzo 2020)

Uno dei principali protagonisti di Rampage: furia animale è l’attore americano Jake Lacy nato il 14 febbraio del 1985. La tua carriera cinematografica è iniziata nel 2014 Grazie alla partecipazione alle riprese del film Il bambino che è in me – Obvious Child per la regia di Gillian Robespierre mentre qualche mese più tardi si è ritrovato a collaborare con Andrew Disney per il film Balls out. Tra le principali pellicole che fino a questo momento hanno caratterizzato la sua giovane carriera cinematografica ricordiamo Natale all’improvviso e Single ma non troppo. Il protagonista è il re del cinema commerciale di Hollywood Dwayne Johnson. Conosciuto come The Rock, per la sua precedente carriera da wrestler, è riuscito a dimostrare il suo valore grazie alla personalità e a un fisico al di fuori della norma. La regia è invece affidata a Brad Peyton. Tra i suoi film più importanti ricordiamo Cani e Gatti.

Rampage: furia animale, il parere della critica

Rampage: furia animale è “un film giocattolone che ha la sua forza non nei muscoli, ma nella leggerezza del personaggio di The Rock Dwayne Johnson”. Marianna Cappi regala la sufficienza al film, appena due stellette e mezza rispetto a quelle permesse da MyMovies. Aggiunge: “The Rock ha una sua forza, indiscutibile, che non è tanto quella dei muscoli quanto quella di non prendersi mai troppo sul serio”. Maurizio Cabona su Il Messaggero invece aggiunge: “Un video-gioco del 1986 e mostri vintage riappaiono uniti sul grande schermo. Personaggio principale è un primatologo interpretato da The Rock con un curriculm che rimanda a La Mummia e Il Re Scorpione. Il film nuovo, denso di vecchie trovate, potrebbe intitolarsi più coerentemente King Kong contro Godzilla”. Rampage: furia animale va in onda su Italia 1 a partire dalle 21.15, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Rampage Furia Animale su Italia 1

Rampage – Furia animale va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 8 marzo, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di un film che è stato realizzato nel 2018 negli Stati Uniti d’America dalla New Line Cinema in collaborazione con la Wrigley Pictures mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla Warner Bros. La regia del film è stata affidata a Brad Peyton con soggetto tratto dal videogioco runpage e dalla storia scritta da Ryan Engle il quale si è anche occupato della sceneggiatura insieme Carlton Cuse, Ryan Condal e Adam Sztykiel. Il montaggio è stato realizzato da Bob Ducsay e Jim May, gli effetti speciali sono stati ideati da Colin Strause e nel cast sono presenti Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Jeffrey Dean Morgan e Joe Manganiello.

Rampage – Furia animale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Rampage – Furia animale. Uno scienziato americano di nome Davis che da tanti anni si occupa dello studio dei primati ossia delle scimmie caratterizzate da una struttura corporea particolarmente imponente, ha stretto un forte legame con un gorilla di nome George. Davis lo ha preso con se praticamente dalla sua nascita anche per curare la malattia di cui è affetto ossia una scarsa pigmentazione del pelo per cui appare non di colore scuro bensì chiaro quasi bianco. Tra di loro c’è una forte amicizia e soprattutto il gorilla si è sempre dimostrata un animale piuttosto docile e premuroso. Tuttavia Il gorilla viene utilizzato per effettuare un esperimento genetico che avrà delle conseguenze devastanti su di lui in quanto non solo lo renderà un gorilla dalle dimensioni mastodontiche ma anche e soprattutto estremamente furioso. Lo stesso esperimento viene portato avanti con un lupo ed un coccodrillo creando così un trio di animali dalle dimensioni straordinariamente gigantesche al pari dei dinosauri. In pratica tutto il Nord America è ora alle prese con il pericolo rappresentato da questi tre animali che praticamente distruggono tutto quello che incontrano davanti al proprio cammino tant’è che neanche le forze militari riescono ad arginarli. A questo punto Davis non può fare altro che occuparsi in prima persone della vicenda e soprattutto con il supporto di una sua cara amica biologa deve sviluppare un virus che possa permettere al suo amico George e agli altri due animali di fare il processo genetico inverso tornando ad essere gli animali docili che erano un tempo e soprattutto riportandoli alle loro dimensioni consuete. Una vera e propria corsa contro il tempo non solo per salvare i tre animali da un possibile abbattimento con armi di natura nucleare ma anche e soprattutto per salvare la città di Chicago che sembra entrata nel mirino dei tre animali.

Video, il trailer di Rampage – Furia animale





© RIPRODUZIONE RISERVATA