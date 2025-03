Rampage: Furia animale, film su Italia 1 con The Rock

Mercoledì 12 marzo, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione e fantascienza Rampage: Furia animale. Si tratta di una pellicola del 2018 che vede alla regia Brad Peyton, conosciuto per aver già collaborato con Dwayne Johnson in San Andreas (2015). Le musiche sono di Andrew Lockington, anche lui già collaboratore di Peyton in San Andreas e conosciuto per la colonna sonora di Percy Jackson e gli dei del’Olimpo – Il mare dei mostri.

Il protagonista è dunque quest’ultimo, conosciuto come The Rock, noto per le saghe de La Mummia, Il re Scorpione e Fast and Furious. Al suo fianco, troviamo Naomi Harris, candidata all’Oscar per il suo ruolo in Moonlight.

Il cast del film Rampage: Furia animalevede anche: Malin Akerman, nota per la serie TV Billions; Jake Lacy, conosciuto per il suo lavoro in Girls; Joe Manganiello, famoso per True Blood; Jeffrey Dean Morgan, celebre per The Walking Dead; P.J. Byrne, che molti ricorderanno per The Wolf of Wall Street, Marley Shelton, vista in Premonitions; Breanne Hill, già apparsa in San Andreas; Jack Quaid, noto per Hunger Games: La ragazza di fuoco, e infine Matt Gerald, dalla serie Daredevil.

La trama del film Rampage: Furia animale, animali geneticamente modificati minacciano la Terra

Rampage: Furia Animale inizia con un drammatico incidente a bordo della stazione spaziale Athena-1, gestita dalla società di genetica Energyne. Un esperimento genetico va storto, trasformando un topo da laboratorio in una creatura distruttiva. L’unica sopravvissuta, Kerry Atkins, tenta di fuggire con una capsula di salvataggio contenente agenti patogeni, ma la capsula si disintegra al rientro nell’atmosfera, spargendo i contenitori su diverse aree degli Stati Uniti.

Il primatologo Davis Okoye, che lavora al San Diego Wildlife Sanctuary, ha un legame speciale con George, un raro gorilla bianco che ha salvato dai bracconieri. Quando uno dei contenitori colpisce l’habitat di George, il gorilla inizia a crescere in modo incontrollabile e diventa aggressivo. Altri due contenitori infettano un lupo nel Wyoming e un coccodrillo nelle Everglades, trasformandoli in creature gigantesche e pericolose.

Davis, insieme alla genetista Kate Caldwell, cerca di trovare una soluzione mentre George viene catturato da una squadra governativa. Nel frattempo Claire Wyden, amministratore delegato di Energyne, attira i mutanti a Chicago usando un trasmettitore, sperando di catturarli. Questo piano mette in pericolo la città, poiché George, il lupo Ralph e il coccodrillo Lizzie convergono su Chicago, causando caos e distruzione.

Davis e Kate, con l’aiuto dell’agente governativo Harvey Russell, cercano di fermare le creature e recuperare un antidoto che potrebbe salvare George. Dopo una serie di scontri epici, George riesce a tornare in sé grazie all’antidoto e, insieme a Davis, combatte per fermare Ralph e Lizzie. Alla fine George sconfigge le creature, salvando la città dalla distruzione.

Il film Rampage: Furia Animale si conclude con Davis, George, Kate e Russell che lavorano insieme per ripulire la città e aiutare i civili, dimostrando che anche nelle situazioni più disperate, la collaborazione e la fiducia possono portare alla salvezza.