Rampage: Furia Animale/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson

Rampage: Furia Animale, film diretto da Brad Peyton

Rampage: Furia Animale va in onda oggi, 6 febbraio 2022, a partire dalle ore 21.10 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e d’avventura con evidenti richiami fantascientifici prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2018 da John Rickard, Brad Peyton, Beau Flynn e Hiram Garcia. Lo stesso Brad Peyton ha avuto cura anche della regia della pellicola. Nel cast del film troviamo come protagonista Dwayne Johnson noto con l’appellativo di The Rock nel mondo del wrestling. A fianco a lui ci sono Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Jeffrey Dean Morgan, P.J.Byrne, Joe Manganiello, Mary Shelton e molti altri ancora.

Rampage: Furia Animale, la trama del film: un esperimento con esito negativo

La storia raccontata da Rampage: Furia Animale vede al centro delle vicende iniziali Davis Okoye, uno specialista del mondo dei primati legato da una profonda amicizia proprio con Gorilla curato sin da piccolo. Purtroppo però, in seguito ad un esperimento biologico con esito negativo, il primate di nome George subisce una sorta di mutazione che lo porta a modificare atteggiamento e forma fisica. Acquisisce infatti delle dimensioni incredibili e per ed esce fuori dal controllo dell’esperto e della sua stessa volontà.

L’atteggiamento aggressivo di quello che ormai sembra un mostro genera terrore e disperazione, mettendo in serio pericolo l’incolumità delle persone. Come se non bastasse, poco dopo lo scienziato si rende conto che lo stesso incidente ha interessato anche altri due animali ovvero un coccodrillo e un lupo.

Tutto il Nord America è alle prese con la distruzione dei temibili mostri, mentre Davis con l’aiuto di Kate Caldwell dopo svariati tentativi e dopo aver rischiato lui stesso la morte riesce a trovare la combinazione vincente per generare un antidoto capace di porre fine all’ondata di terrore e alla follia dei suoi amati animali.

Il video del trailer “Rampage: Furia Animale”





