Rampage Furia animale/ Video, su Italia 1 il film con Dwayne Johnson (oggi, 14 marzo)

Rampage Furia animale va in onda su Italia 1 oggi, 14 marzo 2020, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2018 il cui soggetto è tratto dall’omonimo videogioco e dalla storia scritta da Ryan Egle il Quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne lo sviluppo della sceneggiatura insieme a Ryan Condal, Carlton Cuse e Adam Sztykiel. La regia di questo film è stata curata da Brad Peyton, gli effetti speciali sono di Colin Strause e nel cast sono presenti tra gli altri Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Jeffrey Dean Morgan e Joe Manganiello.

Rampage Furia animale, la trama del film

Ecco la trama di Rampage Furia animale. Uno scienziato americano da sempre è appassionato di studi scientifici sulle scimmie ed in particolar modo sui primati, avrà modo di legarsi in maniera molto particolare ad un gorilla dal pelo bianco di nome George. Tra di loro nasce una vera e propria amicizia che in pratica non consenta allo scienziato di portare avanti le sue ricerche per via di un rapporto praticamente al pari di quello che si può avere con un animale domestico in casa come potrebbe essere un cane o magari un gatto. All’oscuro dello scienziato altri ricercatori decidono di portare avanti una sperimentazione tesa a modificare il tessuto genetico degli animali in maniera tale da migliorare non solo la potenza fisica ma anche le loro dimensioni. Viene così sviluppato un siero che per essere testato viene inserito nell’organismo di George, di un coccodrillo e un lupo. L’esperimento si dimostrerà devastante in quanto avrà delle conseguenze anche sul carattere degli animali che oltre a diventare dei veri e propri giganti avranno anche una certa propensione nell’essere aggressivi e quindi attaccare ogni persona che incontrano nel loro cammino e soprattutto devastare ogni cosa comprese intere case e palazzine. A questo punto il governo degli Stati Uniti d’America e deve prendere immediatamente delle soluzioni in merito in quanto gli animali famelici si stanno dirigendo verso la città di Chicago che potrebbe così essere completamente distrutta. Lo scienziato ben sapendo quale sia il vero stato d’animo del gorilla cercherà in ogni modo di risolvere la situazione e in particolare evitando che le forze armate americane possono prendere in considerazione la possibilità di abbattere i tre animali facendo uso di armi molto potenti. Insomma una vera e propria corsa contro il tempo per salvare una città di Chicago ma anche i tre animali che sono assolutamente Innocenti in quanto vittime degli esperimenti umani.

