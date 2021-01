Rampage: furia animale/ Video, su Italia 1 il film con The Rock (oggi, 19 gennaio)

Rampage: furia animale va in onda dalle 21.20 di oggi, martedì 19 gennaio, su Italia 1. Il protagonista è il re indiscusso degli action movie americani, cioè Dwayne “The Rock” Johnson. Quarantottenne attore, produttore cinematografico ed ex wrestler di origini samoane Dwayne è anche figlio e nipote di due wrestler professionisti: con i suoi 119 kg di muscoli spalmati su quasi due metri di altezza The Rock ha militato nella WWF e nello show Smackdown, approdando alla carriera cinematografica negli anni 2000. Visto il fisico imponente è diventato uno degli interpreti più richiesti in film di avventura e fantascienza: lo ricordiamo per esempio in Skyscraper e Fast and Furious. Nel ruolo della genetista Kate Caldwell lo affianca la splendida Naomi Harris, attrice inglese di origini giamaicane già apprezzata in produzioni importanti quali Pirati dei Caraibi e Miami Vice. La Harris ha ricevuto anche una candidatura all’Oscar come migliore attrice non protagonista in Moonlight.

Rampage: furia animale, la trama del film

Rampage: furia animale racconta la vita del Dottor Davis Okoye, un primatologo che mantiene un legame particolare con George, un esemplare di gorilla albino, che ha salvato dai bracconieri e di cui si prende cura da quando era ancora un cucciolo. George, come molte scimmie, è dotato di un’intelligenza superiore alla media ma anche da un indole buona, che lo porta a ricambiare l’affetto del Dottor Okoye. Purtroppo, a causa di un esperimento genetico andato a finire male, il gorilla si trasforma in animale aggressivo di dimensioni mastodontiche, fuori da ogni controllo e pericoloso verso chiunque incontri lungo il proprio cammino, incluso Davis.

La situazione, già molto grave, degenera quando si scopre che anche altri animali (un lupo di nome Ralph ed un grosso coccodrillo chiamato Lizzie) hanno subito la stessa pericolosa mutazione genetica. Mentre queste spaventose ma incolpevoli creature seminano morte e devastazione attraverso tutti gli Stati Uniti, il Dottor Okoyo lotta contro il tempo per trovare un antidoto che possa combattere la ferocia legata alla mutazione genetica di George, Ralph e Lizzie. In questa disperata impresa lo aiuterà la genetista Kate Caldwell. Riusciranno i due scienziati ad evitare la completa catastrofe ed evitare la distruzione di Chicago?

Video, il trailer del film “Rampage: furia animale”





© RIPRODUZIONE RISERVATA