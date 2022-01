Ramsey ai Rangers/ Calciomercato, la Juventus contribuirà al pagamento dell’ingaggio

CALCIOMERCATO NEWS: RAMSEY AI RANGERS, CI SIAMO

Il calciomercato può sempre regalare qualche sorpresa ed in queste ore si sta concretizzando un po’ in maniera inaspettata il trasferimento di Aaron Ramsey ai Rangers di Glasgow. Nella Juventus il centrocampista è finito ormai da tempo ai margini del progetto, non rientrando più nei piani nè della società e tantomeno dell’allenatore Massimiliano Allegri nonstante un contratto in scadenza solo nel giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione.

Nell’annata calcistica attualmente in corso Ramsey ha collezionato appena 5 presenze complessive rimediando pure un cartellino giallo per un totale di 112 minuti disputati in bianconero. Dopo aver rifiutato diverse offerte e varie destinazioni nel recente passato, sembra ora possibile che l’addio di Ramsey possa accadere veramente così da risparmiare gli addirittura 7 milioni di euro netti percepiti, la stessa somma offerta al nuovo arrivato Dusan Vlahovic.

CALCIOMERCATO NEWS: RAMSEY AI RANGERS IN GIORNATA

Le chances di vedere Aaron Ramsey ai Rangers in questo finale di calciomercato invernale sono quindi molto buone. Stando alle indiscrezioni più recenti la Juventus starebbe cedendo il trentunenne in prestito con diritto di riscatto contribuendo pure al pagamento del 30% dello stipendio. L’operazione potrebbe essere definita oltre le 20, orario di chiusura del mercato italiano, visto che in Scozia si potrà trattare in entrata fino alla mezzanotte locale.

